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Опитування небайдужих до майбутнього банківського сектору.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 10 лип, 2018 17:01
Всім привіт, мене звуть Сергій і я є учасником кейсу від НБУ. Для розробки ефективного рішення кейсу вирішив запитати думку народу з приводу банківського сектору.
Ви зі своєї сторони можете дати як коротку так і розгорнуту відповідь на запитання. Буду радий одним та іншим.
Отже, питання звучить наступним чином, які 2 речі Вам подобаються і 2 речі які не подобаються в сьогоднішньому банківському секторі?
Я буду вдячний, якщо ви вкажете інтереси якого середовища ви представляєте (бізнес, інвестиції, звичайний користувач банківських послуг тощо).
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serhii_zinchuk1
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Додано: Сер 11 лип, 2018 11:54
Поясните фразу "я є учасником кейсу від НБ" - участником каких обстоятельств от нбу вы являетесь? белиберда какая то
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Додано: Чет 12 лип, 2018 02:48
[b]Stringer[/
Розшифрую, НБУ - Національний банк України, що стосується кейсу я мав на увазі змагання з вирішення бізнес кейсу, НБУ запустив конкурс. Перепрошую, наступного разу буду більш чіткішим у вираженні питання)
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serhii_zinchuk1
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Додано: Чет 12 лип, 2018 11:24
учись студент
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Додано: П'ят 13 лип, 2018 18:28
serhii_zinchuk1 написав:
які 2 речі Вам подобаються і 2 речі які не подобаються в сьогоднішньому банківському секторі
Конктетніше слід формулювати...мабуть.
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Додано: Вів 04 гру, 2018 01:04
serhii_zinchuk1 написав:
Всім привіт, мене звуть Сергій і я є учасником кейсу від НБУ
Десь можна прочитати результат вашої праці, Сергію?
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П'ят 14 чер, 2013 12:42
sinowi
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