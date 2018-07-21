Фраза «Hyperloop в Україні» спочатку не сприймається всерйоз. Але не дарма кажуть, що в кожному жарті є лише частина жарту.
Дивися повний текст Алла Попова: Hyperloop в Україні. Так, ні, можливо. Потрібне підкреслити.
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Додано: Чет 12 лип, 2018 11:35
Алла Попова: Hyperloop в Україні. Так, ні, можливо....
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Алла Попова: Hyperloop в Україні. Так, ні, можливо. Потрібне підкреслити.
Додано: Чет 12 лип, 2018 12:05
Додано: Чет 12 лип, 2018 12:47
Re: дурень з думкою
лайкать и репостить - не мешки ворочать
Додано: П'ят 13 лип, 2018 11:49
“К разработке сверхзвукового воздушного судна привлечено предприятие, имеющее богатейший опыт в изготовлении судовых чугунных якорей» - разглагольствования девушки о технологии из той же серии.
Додано: Пон 23 лип, 2018 12:09
Re: Hyperloop в Україні. Так, ні
Hyperloop нет в проекте финплана УЗ на 2019 год и на следующие 5 лет.
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