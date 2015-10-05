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Продается дуплекс в
Софиевской Борщаговке 118м2

Продается дуплекс в Софиевской Борщаговке 118м2
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 13:42

Продается дуплекс в Софиевской Борщаговке 118м2

Продается дуплекс в Софиевской Борщаговке

- Площадь 118 кв.м.

- Два этажа

- 3 спальни, гостиная, 2 сан узла, кухня-столовая

- Земельный участок 2 сотки

- Максимальная внутренняя отделка

- Тёплые полы в кухне-столовой и гостиной

- Котёл для отопления

- Разводка электроэнергии 80 точек

- Стальные радиаторные батареи (Турция)

- Штукатурка на стенах, стяжка на полах

Вложения в чистовую отделку минимальны, а следовательно процесс переезда не затянется. Застройщик предоставляет рассрочку платежа до конца строительства дуплекса. На данный момент в продаже осталась одна секция! Стоимость 56000 дол, без комиссии для покупателя.

https://town-house.com.ua/property/купить-дуплекс-таунхаус-в-софиевской

https://www.youtube.com/watch?v=34v-QFgxuK4
marusik
 
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