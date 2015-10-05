Продается дуплекс в Софиевской Борщаговке 118м2

- Площадь 118 кв.м.
- Два этажа
- 3 спальни, гостиная, 2 сан узла, кухня-столовая
- Земельный участок 2 сотки
- Максимальная внутренняя отделка
- Тёплые полы в кухне-столовой и гостиной
- Котёл для отопления
- Разводка электроэнергии 80 точек
- Стальные радиаторные батареи (Турция)
- Штукатурка на стенах, стяжка на полах
Вложения в чистовую отделку минимальны, а следовательно процесс переезда не затянется. Застройщик предоставляет рассрочку платежа до конца строительства дуплекса. На данный момент в продаже осталась одна секция! Стоимость 56000 дол, без комиссии для покупателя.