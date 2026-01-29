  #<1 ... 17491174921749317494>
Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2026 13:46

щось наші критики поліція анічичирк про ще один висновок з цієї трагедії
«Успіх дій РФ був би набагато менший». Навіщо Україні вільне володіння зброєю — Галушко про розстріл людей в Києві
для доступу до статті потрібно ввести email
Щодо ситуації взагалі, я порівнюю це з Ізраїлем. Ми дуже часто спостерігаємо схожі дії на вулицях міст Ізраїлю.

Якщо подивитися статистику і провести аналіз, дуже часто саме звичайні пересічні громадяни [реагують у подібних випадках], маючи на законних підставах зброю при собі, розуміючи, як нею користуватися.

Ми знаємо, що в Ізраїлі військову службу проходять практично всі. Це також момент до розуміння, хто і як володіє зброєю.

І пересічні громадяни часто, маючи законні підстави, припиняють схожі дії терористів, суїцидників, кого завгодно.

До речі, дуже схожу ситуацію ми маємо, наприклад, в Техасі, це штат Сполучених Штатів Америки. Я там навчався, жив, спостерігав якісь речі. Там навіть біля входу будинки, квартири, люди полюбляють такий напис робити: «Ми ніколи не телефонуємо в поліцію».

У них дозвіл на зброю — це мастхев, те, що багато людей мають не одну одиницю. І, знову ж таки, часто припиняють [незаконні] дії самостійно.

"не телефонуємо в поліцію" - сподобалось. про таке не чув :oops: а от при ситуації зі злочинністю в якомусь, штаті де приховане носіння зброї заборонено, а відкрите можливе. так от в районі, де патрулюють місцеві мешканці - аля дружинники з гвинтівками через плече - дуже низька статистика зі злочинами проти власності...
Shaman
Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2026 13:47

  Letusrock написав:
  pesikot написав:То як терориста вбито ? Чи ні ?
Ти засуджуєшь терориста ? Так чи ні ?

Ти хто такий взагалі? Питання він мені ставить.


Поддувало свое перелякане закрий )
pesikot
Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2026 13:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Мусора на телебаченні :

Не було б поліції на вулиці був би хаос, ми видали кожному з громадян відчуття безпеки, люди хочуть спокою та безпеки для себе для своїх дітей

Мусора у реальному житті:

Тікають від діда у Києві , залишаючи дитину
Бетон
Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2026 13:50

Бетон на форуме - грозный качок

Бетон в реальности - сцикло
pesikot
Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2026 13:50

  _hunter написав:
  Shaman написав:
  _hunter написав:А если будет 10-20 років - що ти заспіваєш? 🤔

не буде ;) й ми це побачимо набагато раніше. скільки тривала найдовша гаряча фаза війни в 20 сторіччі?

але дивись закінчиться не війна, закінчиться її поточна гаряча фаза. а сама війна з Рашею в холодному форматі буде до зміни політичного курсу/влади на Раші.

Угу - "не буде" - тут уже "ворожка"?..

Ну да и ладно: ничего другого, кроме забалтывания, я и не ожидал.

Кордоны откроют/выборы будут до или после этого?
>>> в холодному форматі буде до зміни політичного курсу/влади

вибори будуть. кордони - дуже залежить від того, як закінчиться ця війна. й головне, коли відкриють кордони, закриють вест оцей прийом біженців, так що їхати буде нікуди...

але гадаю ти повернешся й при закритих кордонах - бо важкувато на подачках жити. хоча можу недооцінювати твій переляк... :lol:
Shaman
Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2026 13:56

  Shaman написав:щось наші критики поліція анічичирк про ще один висновок з цієї трагедії
«Успіх дій РФ був би набагато менший». Навіщо Україні вільне володіння зброєю — Галушко про розстріл людей в Києві

Ты, наверное, все пропустил - призывы "дайте пэрэсичным право на самозащиту!" тут года с 23го звучат...
Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2026 14:00

Ок, принимается. Еще вопрос неудобный: финансирование от ЕС/Штатов этой "холодной фазы" - сократится/увеличится/без изменений?
Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2026 14:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Поки перелякані до усрачки Letusrock & Бетон розносять зраду ...

Україна вдарила своїми ракетами "Нептун" по дроновому заводу у Таганрозі
За даними Генштабу, у Таганрозі захисники вдарили по підприємству військово-промислового комплексу РФ "Атлант Аеро" – на об'єкті спалахнула пожежа.

"Атлант Аеро" здійснює повний цикл проєктування, виготовлення та випробування ударно-розвідувальних БпЛА типу "Молнія", а також компонентів до БпЛА "Оріон". Останній – вагою близько однієї тонни і здатен нести до 250 кг корисного навантаження, яке може включати системи для аерофотозйомки, модулі радіотехнічної розвідки, оптико-електронні системи, кореговані авіабомби КАБ-20, [авіаційні] ракети Х-50 та Х-БпЛА тощо", – йдеться у дописі.


Росіяни масовано атакували Чернігів безпілотниками: є постраждалі, пошкоджені заклад освіти й будинки
За інформацією пресслужби Чернігівської міськради, попередньо зафіксували чотири локації російських ударів: заклад освіти, нефункціонуючий медичний заклад, а також кілька приватних будинків у різних мікрорайонах міста.


Вибиті вікна, пошкоджений дах і центральний вхід ліцею №22: наслідки атаки російських БпЛА на Чернігів
За його словами, внаслідок влучання у закладі освіти вибиті вікна, пошкоджений дах та центральний вхід. Також у навколишніх багатоповерхівках є вибиті вікна внаслідок вибуху.


Росіяне проводять терористичні атаки, руйнують школи та медичні заклади
Прихильник рашистів влаштовує розстріл громадян

але для корисних ідіотів винувата Україна і поліція, а рашисти ніколи не винуваті
Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2026 14:06

ти в нас як, з колишніх прокурорських? з тих, хто лише бабки зазвичай брав... бо дуже багато питань задаєш :lol:

час тобі відповідати на питання. з двох ти вже злився. повторю третє - ти розумієш, що Раша несе шалені втрати від цієї війни? при відсутності якихось реальних здобутків...
Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2026 14:11

так що, хто зараз намагається ігнорувати перемовини?..

Но какая разница? - ведь "пидштовхування до готовности" идет полным ходом. И до полного развала осталось недели две-три? 🤔

це я пишу для того, щоб потім різні балаболи не розповідали, що Україна втратила свій шанс, якого не було.
Очередная ложь. Читайте https://www.unian.ua/society/upershe-opublikovano-tekst-mirnoji-ugodi-z-rf-2022-roku-shcho-ne-vidbulasya-shcho-v-niy-12618150.html - "Уперше опубліковано текст мирної угоди з РФ 2022 року, що не відбулася: що в ній". Статья 2-летней давности. Хотя почему "вперше", не знаю - "так зване "Стамбульське комюніке" публиковалось значительно раньше.
Сегодняшние условия явно хуже.

з того, що ти затих, ти підтверджуєш що жодних прикладів, що хтось закликає до вічної війни (окрім зрадофілів) - немає?

й ще тебе спитаю - а на які поступки взагалі пішла Раша в цих перемовинах? бо щось жодної не можу згадати...
Чтобы не было лишних вопросов.
В агрессии виновата РФ и лично Путин.
В том, что мир до сих пор не заключён тоже виновата РФ и лично Путин. И не будет заключён, т.к. они не добились тех целей, которые ставили, начиная "СВО" (их цели обсуждать не буду, но точно не бесконечная война).
Режим Путина диктаторский, ему плевать на народ, ему не жаль погибших россиян и т.д. по списку.
У нас режим демократический, мы заботимся о своих людях, следовательно, мы должны искать пути к миру независимо от желаний врага.
Да, вы не призывали прямо к "вечной войне", но вы говорите о том, что вариантов мира нет (из-за нежелания и неуступчивости Путина) и, следовательно, надо ждать краха РФ (экономического или просто развала/смены режима).
Пока что ни того, ни другого не просматривается. Вас не раз просили назвать хоть какие-то сроки год? два? пять? Понятно, что этого сделать вы не можете. И никто не сможет.
Но тогда это и есть призыв к "вечной войне". Ладно, пусть не вечной, а "до краха России". Это немного отличается, но не сильно.
Или предложите свой выход. Вы рассказываете, что неоднократно писали. Может быть, я неправильно понял, но ничего другого, кроме того, что я написал выше, не увидел. Вы предлагали спрашивать, вот я и спрашиваю - что мы должны делать, по вашему мнению?


P.s. Вы там проводили аналогию с 1МВ. flyman уже ответил, что аналогия липовая
- тогда была массовая принудительная мобилизация, численность армии превышала 5,3 млн. и никакой демобилизации. В окопах гнили одни и те же люди и выход из армии только на тот свет или тяжёлые ранения. Скорее, похоже на нашу ситуацию.
И вы уж как-то договоритесь - а то один рассказывает, что революция результат успешного заговора германского Генштаба, а вы рассказываете о "толпах озверевших солдат, которые хлынули в столицу" (кстати, этого тоже не было, учите историю, не было сколько-нибудь заметного перемещения войск с фронта. Точнее, попытки были, но как раз с целью подавить революцию).
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 19 кві, 2026 14:16, всього редагувалось 2 разів.
