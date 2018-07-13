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модные фасады
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 10:11

модные фасады

Оказывается корзины для кондиционеров, нехило занижают мощность охлаждения мешая свободному потоку воздуха. Нужно брать сплит на ступень мощнее расчетной.
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