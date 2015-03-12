budivelnik написав:А якщо так 1 Репетитор був потрібен для вступу у ВУЗ
Скажимо так, в деякі ВНЗ. Для цього при цих ВНЗ були курси. І викладали там не шкільні вчителі, а викладачі ВНЗ.
Загалом, репититор потрібен в обмеженому колі. Це рідкість, як була, так і є.
Але при будь-якому будинку культури були секції, гуртки і т.п., де, при бажанні, шкільні вчителі могли отримати свої 0.5 ставки+. І вони цим користалися. Не скажу в якій мірі, але можливість підробити по спеціальності була.
budivelnik написав:якщо був ВПК надлишковий... то прибуток від праці на цих заводах ВПК отримували конкретні а не міфічні ЛАДИ і кількість цих отримувачів була далеко не мізерною.
ЛАДа працював на оборонку і отримував відносно колгоспника гарну зарплату(часто і премію) і безкоштовну курсову в Єсентуки чи Трускавець(він за цим і досі сумує), але на мій погляд "народ" був неледащий як сьогодні, люди були ентузіасти (може пропаганда так впливала), "на суботник" (прибрати біля під'їзду) з 30 квартир вийшло 6 (деякі за кордоном, але мали вийти як мінімум 15, робота була на 30 хв.) і це не робота двірника- проклали нові труби, трактор неохайно зарив траншею, треба було трошки закидати і підрівняти
туалетний папір і все інше зрозуміло був в Москві , а решті в країні не потрібно (1983р був у готелі Росія, той що потім зруйнували, 200м від кремля)-там був фінський туалетний папір, люди забирали все додому
моя думка про те, що ссср просрав 2 самих талановитих і працьовитих покоління (моїх батьків і покоління ЛАДа)1936-1960 р.н.
Ваша проблема полягає в тому що Ви трошки не під тим кутом дивитесь на те що я описую.. 1 НІХТО не казав що ЛЮДИ ЛЕДАЩІ. 2 Але є така величина як - продуктивність праці А продуктивність праці НАПРЯМУ залежить від КАПІТАЛІЗАЦІЇ місця праці. Простий приклад для Вас За своє життя Ви швидше все встигли попрацювати як на новіших так і на старіших суднах однакової спеціалізації. Єдина різниця між ними - був рівень замортизованості. Скажіть На якому судні Ви отримували БІЛЬШУ додатню вартість своєї праці? Якщо грубо Порівняйте Обєм виконаної роботи на новому судні за рік з розходами на команду І такий самий параметр на старому судні..
Виявиться чим старіше судно- тим менший прибуток на одиницю праці воно генерує.
так от В СРСР , замість того щоб підтримувати КАПІТАЛІЗАЦІЮ робочих місць на якомусь певному рівні( або й навіть її збільшувати) - просто замортизовували все що можна.. Наприклад той самий Адмірал Нахімов... це ж ще італійське судно отримане як контрибуція.... Чи станки ДІП (догнать і перегнать америку) , чи автомобілі Москвіч400 (опель-кадет 1936 року німеччина) Тому Яке б працьовите населення не було , але з допомогою коси /серпа і молотарки - догнати продуктивність праці комбайнера на Джон-Дірі - не вийде... а праці на кожен випущений кілограм зерна буде витрачено більше... От і виходить Якщо совок, замортизував практично до нуля виробничі ресурси ( бо вони замортизовуються швидше ніж ті ж комунальні, тому наприклад зараз у Львові дискутують коли треба міняти труби покладені за Австрії...) Але ж якісь відчислення на заміну цих труб повинні були робити ще в совку.... Бо совок експлуатував ці труби з 1920 по 1990 (70 років) а ми з 1990 по 2026...
От і виходить Спочатку люди на страху/ентузіазімі/на зло ворогам - з 1920 по 1970 рік створювали всіми правдами і неправдами НОВУ ЕКОНОМІКУ... Але в 1970 , керівництво совка вирішило що воно настільки економічне сильне що може диктувати світу свої правила (нічого не нагадує? пуйло і нафта по 100 доларів...) і замість того щоб розвивати цивільну складову-різко переорієнтувалось на силову ( до 1970 їм на це не вистарчало грошей , а після 1970 зявилась нафта)
prodigy написав:Друкарські машинки коштували від 180 до 220 руб (треба було регіструвати в КГБ), і навіщо вчителю така фігня
машинка "Москва" коштувала 135руб. В КДБ реєструвались (та здавались на свята у спец кімнату) професійні (6 копій), а маленькі "домашні" не треба. "Москва" була у продажу, а ось ГДРівську треба було по блату доставати. Ця машинка не зовсім хабар, я друкував для її класа усіякі матеріали, навчився 2ма пальцями, й це мені дуже допомогло у армії - мало хто вмів, сразу в штаб.
машинка "Москва" коштувала 135руб. В КДБ реєструвались (та здавались на свята у спец кімнату) професійні (6 копій), а маленькі "домашні" не треба. "Москва" була у продажу, а ось ГДРівську треба було по блату доставати. Ця машинка не зовсім хабар, я друкував для її класа усіякі матеріали, навчився 2ма пальцями, й це мені дуже допомогло у армії - мало хто вмів, сразу в штаб.
мій брат також опанував друкарську машинку і почав листи слати з штабу частини надруковані(1987-1989), Маріуполь -казав, що писати ручкою можна тільки у вечері, а коли друкуєш , то хто зна що ти робиш:
Тут спрашивали есть ли пенсия в Иране. Ради интереса посмотрел что там на сегодня: Возраст: мужчины 60-62г, женщины 55-57 лет. Минимальный стаж: мужчины 25 лет, женщины 20 лет. Расчет суммы пенсии: базовая зарплата / 30 * количество лет стажа. Но не больше зарплаты и не меньше минимальной пенсии. Т.е. при стаже 30 лет - пенсия равна зарплате. Есть потолок максимальной пенсии - около 7 минимальных пенсий. Минимальная пенсия 166 млн риалов = 5500 грн. Наши пенсионеры были бы очень довольны такой системой наверняка
тут за згадку що в РБ "непогано годують" запинали дописувача
Це все некоректно. При інфляції стабільно 30%-50% в рік ці всі обрахунки не мають сенсу. В 2016 курс ріала був 30000 ріалів за долар, зараз 1500000. Та і курсу як такого у них немає. Офіційний курс 42000.
Вопрос по какому курсу они с пенсии в 60+ мясо на рынке покупают(60+ это ещё весьма боевой дидуган, по крайней мере у нас в стране, вон капитан, акурт и прапор рельс трамвайный зубами порвут и Тайсона 59ти летнего отпистят) и прочую еду которая не даёт три урожая в год, потомушо растёт как мох, в Турции вон баранина по 13 долларов полутушей на рынке, говядина халяльная своя ещё дороже(не нога), а голодать муслимы не привыкли, не по Корану это. Ну и почём у них коммуналка именно в процентах к этой пенсии. Да и вообще какой средний размер этой пенсии в долларах ну или риалах.
Ладу, щоб зрозумів звідки його пенсія Всього дохід Бюджету 2020 року _______________ 880млрд грн , 880 це загальна частина, є ще 190+/-млрд місцеві Бюджети , але вони формуються як правило також з людей там частинка ПДФО , єдиний податок,збори за землю.... з них ПДВ ___________________________________________400 млрд грн Прибуток ПІДПРИЄМСТВ(це і магазин/перукарня)___118млрд грн За надра(газовидобування)_______________________25млрд грн Акциз сигарети__________________________________60млрд грн Акциз алкоголь___________________________________9млрд грн Акциз пальне+електрична+інші____________________70млрд грн З зарплат ПДФО_________________________________265млрд грн Військовий______________________________________23млрд грн Відсотки ПДФО по депозитам_______________________5млрд грн
Ще є дохід пенсійного фонду Від ЄСВ і всього іншого____________________________________281 млрд Дотація з Бюджету (кожна пята гривня бюджету пішла в ПФ)___182 млрд
Прибуток від ПІДПРИЄМСТВ побачив? А в тому прибутку і прибуток агрохолдингів також присутній.. Тепер бачиш що податки на працівника +акциз+пдв = 90% доходу Держави А раз так то Державі фіолетово де ці податки отримує працівник, і якщо на вкладену гривню в робоче місце я даю можливість Державі з працівника отримати більше ніж інвестиція в робоче місце на ХТЗ - то Держава буде рада за мене...бо їй легше годувати таких невігласів як ти... ПС Зараз ще пошукаю розбивку доходів Бюджету по галузях , щоб ти зовсім скис...