Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2026 17:09

  budivelnik написав:А якщо так
1 Репетитор був потрібен для вступу у ВУЗ

Скажимо так, в деякі ВНЗ.
Для цього при цих ВНЗ були курси. І викладали там не шкільні вчителі, а викладачі ВНЗ.

Загалом, репититор потрібен в обмеженому колі. Це рідкість, як була, так і є.

Але при будь-якому будинку культури були секції, гуртки і т.п., де, при бажанні, шкільні вчителі могли отримати свої 0.5 ставки+.
І вони цим користалися. Не скажу в якій мірі, але можливість підробити по спеціальності була.
Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2026 18:22

  budivelnik написав:якщо був ВПК надлишковий... то прибуток від праці на цих заводах ВПК отримували конкретні а не міфічні ЛАДИ і кількість цих отримувачів була далеко не мізерною.


ЛАДа працював на оборонку і отримував відносно колгоспника гарну зарплату(часто і премію) і безкоштовну курсову в Єсентуки чи Трускавець(він за цим і досі сумує), але
на мій погляд "народ" був неледащий як сьогодні, люди були ентузіасти (може пропаганда так впливала), "на суботник" (прибрати біля під'їзду) з 30 квартир
вийшло 6 (деякі за кордоном, але мали вийти як мінімум 15, робота була на 30 хв.)
і це не робота двірника- проклали нові труби, трактор неохайно зарив траншею, треба було трошки закидати і підрівняти

туалетний папір і все інше зрозуміло був в Москві , а решті в країні не потрібно
(1983р був у готелі Росія, той що потім зруйнували, 200м від кремля)-там був фінський туалетний папір, люди забирали все додому

моя думка про те, що ссср просрав 2 самих талановитих і працьовитих покоління (моїх батьків і покоління ЛАДа)1936-1960 р.н.

подивиться відео про БАМ

Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2026 18:33

  prodigy написав:ЛАДа працював на оборонку і отримував відносно колгоспника гарну зарплату(часто і премію) і безкоштовну курсову в Єсентуки чи Трускавець(він за цим і досі сумує), але
на мій погляд "народ" був неледащий як сьогодні, люди були ентузіасти
Ваша проблема полягає в тому що Ви трошки не під тим кутом дивитесь на те що я описую..
1 НІХТО не казав що ЛЮДИ ЛЕДАЩІ.
2 Але є така величина як - продуктивність праці
А продуктивність праці НАПРЯМУ залежить від КАПІТАЛІЗАЦІЇ місця праці.
Простий приклад для Вас
За своє життя Ви швидше все встигли попрацювати як на новіших так і на старіших суднах однакової спеціалізації.
Єдина різниця між ними - був рівень замортизованості.
Скажіть
На якому судні Ви отримували БІЛЬШУ додатню вартість своєї праці?
Якщо грубо
Порівняйте
Обєм виконаної роботи на новому судні за рік з розходами на команду
І такий самий параметр на старому судні..

Виявиться чим старіше судно- тим менший прибуток на одиницю праці воно генерує.

так от
В СРСР , замість того щоб підтримувати КАПІТАЛІЗАЦІЮ робочих місць на якомусь певному рівні( або й навіть її збільшувати) - просто замортизовували все що можна..
Наприклад той самий Адмірал Нахімов... це ж ще італійське судно отримане як контрибуція....
Чи станки ДІП (догнать і перегнать америку) , чи автомобілі Москвіч400 (опель-кадет 1936 року німеччина)
Тому
Яке б працьовите населення не було , але з допомогою коси /серпа і молотарки - догнати продуктивність праці комбайнера на Джон-Дірі - не вийде... а праці на кожен випущений кілограм зерна буде витрачено більше...
От і виходить
Якщо совок, замортизував практично до нуля виробничі ресурси ( бо вони замортизовуються швидше ніж ті ж комунальні, тому наприклад зараз у Львові дискутують коли треба міняти труби покладені за Австрії...)
Але ж якісь відчислення на заміну цих труб повинні були робити ще в совку....
Бо совок експлуатував ці труби з 1920 по 1990 (70 років) а ми з 1990 по 2026...

От і виходить
Спочатку люди на страху/ентузіазімі/на зло ворогам - з 1920 по 1970 рік створювали всіми правдами і неправдами НОВУ ЕКОНОМІКУ...
Але в 1970 , керівництво совка вирішило що воно настільки економічне сильне що може диктувати світу свої правила (нічого не нагадує? пуйло і нафта по 100 доларів...) і замість того щоб розвивати цивільну складову-різко переорієнтувалось на силову ( до 1970 їм на це не вистарчало грошей , а після 1970 зявилась нафта)
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2026 17:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:Друкарські машинки коштували від 180 до 220 руб (треба було регіструвати в КГБ),
і навіщо вчителю така фігня

машинка "Москва" коштувала 135руб. В КДБ реєструвались (та здавались на свята у спец кімнату) професійні (6 копій), а маленькі "домашні" не треба. "Москва" була у продажу, а ось ГДРівську треба було по блату доставати. Ця машинка не зовсім хабар, я друкував для її класа усіякі матеріали, навчився 2ма пальцями, й це мені дуже допомогло у армії - мало хто вмів, сразу в штаб.
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2026 17:50

  Romasha написав:
  prodigy написав:Друкарські машинки коштували від 180 до 220 руб (треба було регіструвати в КГБ),
і навіщо вчителю така фігня

машинка "Москва" коштувала 135руб. В КДБ реєструвались (та здавались на свята у спец кімнату) професійні (6 копій), а маленькі "домашні" не треба. "Москва" була у продажу, а ось ГДРівську треба було по блату доставати. Ця машинка не зовсім хабар, я друкував для її класа усіякі матеріали, навчився 2ма пальцями, й це мені дуже допомогло у армії - мало хто вмів, сразу в штаб.


мій брат також опанував друкарську машинку і почав листи слати з штабу частини надруковані(1987-1989), Маріуполь
-казав, що писати ручкою можна тільки у вечері, а коли друкуєш , то хто зна що ти робиш:
путевой лист
для шофера, або лист до матері?
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2026 22:24

Пенсии в Иране

Тут спрашивали есть ли пенсия в Иране.
Ради интереса посмотрел что там на сегодня:
Возраст: мужчины 60-62г, женщины 55-57 лет.
Минимальный стаж: мужчины 25 лет, женщины 20 лет.
Расчет суммы пенсии: базовая зарплата / 30 * количество лет стажа.
Но не больше зарплаты и не меньше минимальной пенсии.
Т.е. при стаже 30 лет - пенсия равна зарплате.
Есть потолок максимальной пенсии - около 7 минимальных пенсий.
Минимальная пенсия 166 млн риалов = 5500 грн.
Наши пенсионеры были бы очень довольны такой системой наверняка :wink:
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2026 22:50

непогано годують

тут за згадку що в РБ "непогано годують" запинали дописувача
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2026 10:30

Це все некоректно.
При інфляції стабільно 30%-50% в рік ці всі обрахунки не мають сенсу.
В 2016 курс ріала був 30000 ріалів за долар, зараз 1500000. Та і курсу як такого у них немає. Офіційний курс 42000. :D
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2026 11:23

Вопрос по какому курсу они с пенсии в 60+ мясо на рынке покупают(60+ это ещё весьма боевой дидуган, по крайней мере у нас в стране, вон капитан, акурт и прапор рельс трамвайный зубами порвут и Тайсона 59ти летнего отпистят) и прочую еду которая не даёт три урожая в год, потомушо растёт как мох, в Турции вон баранина по 13 долларов полутушей на рынке, говядина халяльная своя ещё дороже(не нога), а голодать муслимы не привыкли, не по Корану это.
Ну и почём у них коммуналка именно в процентах к этой пенсии.
Да и вообще какой средний размер этой пенсии в долларах ну или риалах.
Повідомлення Додано: Чет 16 кві, 2026 20:45

Ладу, щоб зрозумів звідки його пенсія
Всього дохід Бюджету 2020 року _______________ 880млрд грн ,
880 це загальна частина, є ще 190+/-млрд місцеві Бюджети , але вони формуються як правило також з людей там частинка ПДФО , єдиний податок,збори за землю....
з них
ПДВ ___________________________________________400 млрд грн
Прибуток ПІДПРИЄМСТВ(це і магазин/перукарня)___118млрд грн
За надра(газовидобування)_______________________25млрд грн
Акциз сигарети__________________________________60млрд грн
Акциз алкоголь___________________________________9млрд грн
Акциз пальне+електрична+інші____________________70млрд грн
З зарплат ПДФО_________________________________265млрд грн
Військовий______________________________________23млрд грн
Відсотки ПДФО по депозитам_______________________5млрд грн

Ще є дохід пенсійного фонду
Від ЄСВ і всього іншого____________________________________281 млрд
Дотація з Бюджету (кожна пята гривня бюджету пішла в ПФ)___182 млрд

Прибуток від ПІДПРИЄМСТВ побачив? А в тому прибутку і прибуток агрохолдингів також присутній..
Тепер бачиш що податки на працівника +акциз+пдв = 90% доходу Держави
А раз так
то Державі фіолетово де ці податки отримує працівник, і якщо на вкладену гривню в робоче місце я даю можливість Державі з працівника отримати більше ніж інвестиція в робоче місце на ХТЗ - то Держава буде рада за мене...бо їй легше годувати таких невігласів як ти...
ПС
Зараз ще пошукаю розбивку доходів Бюджету по галузях , щоб ти зовсім скис...

ППС
Лінь для Лада старатись
він любить ссилки
нехай сам розбирається
https://mof.gov.ua/storage/files/2_Budget_of_Ukraine_2020_(for_website).pdf
Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Статистика: ВВП, ЗВР, платежный баланс, внешний долг, торго 1 ... 24, 25, 26
sumavi » Чет 12 бер, 2015 09:26
252 147711
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 кві, 2022 00:43
maksimus silvestris

