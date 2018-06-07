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На комісію я нарвався в перший же день безпроцентної розстрочки. Ось як це вийшло.
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Питання, що пов'язані з кредитними картками
Додано: Нед 15 лип, 2018 07:23
Finance.ua: Розстрочка від Приватбанку
Пропонуємо до обговорення:
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Додано: Нед 15 лип, 2018 08:11
Re: Finance.ua: Розстрочка від Приватбанку
Я думав, з заголовку теми, що то банк намахав, а то виявляється дибіл просто ЗАБУВ!!!
Цитата:
"Я попався саме на складнощах обліку. Перед купівлею обнулив баланс, щоб зробити перший платіж з кредитного ліміту. І зовсім забув про регулярний переказ на картку сина. Згадав тільки вранці. Банк перевів потрібну суму. І взяв 3,1% комісії."
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