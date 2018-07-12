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НБУ вводит в Украине 20
гривен нового образца (фото)

НБУ вводит в Украине 20 гривен нового образца (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 15:07

НБУ вводит в Украине 20 гривен нового образца (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Дизайн новой банкноты будет презентован завтра, а саму 20-ку запустят с осени

Дивися повний текст НБУ вводит в Украине 20 гривен нового образца (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 15:58

1000 грн треба, а не 20
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 16:19

я и сотку с 500кой новые видел то всего пару раз
redmax11
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 16:22

а смысл? если так дальше пойдёт, то скоро все номиналы до 100 гривен будут только монетами...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 19:58

Перед выборами фантиков в оборот подкинут.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 05:21

  Тракторист написав:а смысл? если так дальше пойдёт, то скоро все номиналы до 100 гривен будут только монетами...

Каждому главе НБУ хочется поставить свою закорюку на хоть какой-нибудь купюре :D
Первая панацея для плохо управляемой страны - валютная инфляция, вторая - война; обе приносят временное процветание, обе приносят окончательную погибель. (Э. Хемингуэй)
rotator
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 09:22

Re: НБУ вводит в Украине 20 гривен нового образца (фото)

А зачем усовершенствовать защиту купюры, ценность которой не дотягивает до 77 центов?
dengon
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 10:01

Нову банкноту номіналом 20 гривень буде введено в обіг 25 вересня 2018 року.

Зображення

Схожа на попередню:

Сувенірна бона 20 грн.

Зображення

Сувенірна банкнота (бона) "160 років від дня народження Івана Франка" / Сувенирная банкнота "160 лет со дня рождения Ивана Франко" 2016 рік Україна НБУ
Пам’ятна банкнота номінальною вартістю 20 гривень, присвячена 160-річчю від дня народження видатного українського письменника Івана Франка.

НБУ введена в обіг: 01 вересня 2016 року.
Для нумерування банкнот використано серію ЦБ.
Розмір банкноти – (69х130) мм.
Переважаючий колір банкноти – зелений.
Підпис: В. Гонтарева.
ST_11
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 11:19

  dengon написав:А зачем усовершенствовать защиту купюры, ценность которой не дотягивает до 77 центов?


Для чого себе силувати й жити в країні яку не любиш? :D
(риторично)
ST_11
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