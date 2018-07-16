В Україну почав надходити імпортований хлор

В Румынии и свое есть, а в Литве, например, население минус 40% к 1991 году, сколько им надо того подсолнечного масла
фас!
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 13:11
В Румынии и свое есть, а в Литве, например, население минус 40% к 1991 году, сколько им надо того подсолнечного масла
фас!
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: П'ят 20 лип, 2018 13:38
Понос не самое страшное, что может быть в данной ситуации.
Додано: П'ят 20 лип, 2018 14:32
Не точно - минус миллион из 3,7 млн. в 92-ом году - 27%
Додано: П'ят 20 лип, 2018 14:56
Население, которое понимает с кем имеет дело, заблаговременно поставило себе обратный осмос, купило генераторы, солнечные панели и с любопытством наблюдает за происходящим.
Додано: П'ят 20 лип, 2018 15:01
И весь этот набор установило на 25-этажных свечках?
Додано: П'ят 20 лип, 2018 15:58
Додано: П'ят 20 лип, 2018 16:19
Уже даже нет желания на весь этот беспредел от власти реагировать.
Black Jack - White Business
Додано: П'ят 20 лип, 2018 16:34
+ бензин можно делать 90-95-й, 10 л в неделю получается, газ из сух-травы и ферментов причем это все почти бесплатно установки можно из хлама соорудить. по воде хлор все же вреден, обеззараживать воду можно кипячением, уф-излучением, фильтрованием (обр.осмос тоже не все убирает). Для хлорирования эсли уж так хочется можно соли добавить (немного) и 15 мин электролиза от аккумулятора на свету лучше чтоб гипохлориты развалить. полученный раствор убивает бактерии даже при 10-ном разведении. Воду контролировать микроскопом - (это доступно в нете). Но хлор здоровья не добавляет! Озон еще вреднее (как -то читал научную работу о сравнении свойств, озон оказался канцерогенен). да, йод еще можно капать. марганцовку лучше не надо, (в мозгах марганец оседает прыгать при ходьбе начнете). Вообще рекомендую не поддаваться панике особенно политической, а поднимать свой уровень образования.
Востаннє редагувалось golllmax в П'ят 20 лип, 2018 16:40, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 20 лип, 2018 16:37
Re: В Україну почав надходити імпортований хлор
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