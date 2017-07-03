Российская карта в Украине

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Здравствуйте, нахожусь сейчас в Украине. Срочно понадобились средства, они есть только на моей российской туристической карте (в $). Мне необходимо сделать перевод на гривневую карту местному резиденту. Подскажите, пожалуйста, каким образом возможно осуществить данный перевод?
eugenii_nozhenko написав:Здравствуйте, нахожусь сейчас в Украине. Срочно понадобились средства, они есть только на моей российской туристической карте (в $). Мне необходимо сделать перевод на гривневую карту местному резиденту. Подскажите, пожалуйста, каким образом возможно осуществить данный перевод?