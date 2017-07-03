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Российская карта в Украине

Российская карта в Украине
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 10:55

Российская карта в Украине

Здравствуйте, нахожусь сейчас в Украине. Срочно понадобились средства, они есть только на моей российской туристической карте (в $).
Мне необходимо сделать перевод на гривневую карту местному резиденту.
Подскажите, пожалуйста, каким образом возможно осуществить данный перевод?
eugenii_nozhenko
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 16:38

  eugenii_nozhenko написав:Здравствуйте, нахожусь сейчас в Украине. Срочно понадобились средства, они есть только на моей российской туристической карте (в $).
Мне необходимо сделать перевод на гривневую карту местному резиденту.
Подскажите, пожалуйста, каким образом возможно осуществить данный перевод?

https://www.liqpay.ua/ru/personal
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Faceless
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