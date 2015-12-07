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Получение Индийских Рупий в Украине
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: П'ят 17 лип, 2020 17:58
Добрый день.
Мне хотят отправить из Индии SWIFT перевод в Индийских рупиях.
Какой банк сможет получить его?
В Привате сказали странную фразу "зачислят ли платеж в Индийсикх рупиях или нет будет решать валютный менеджер". Как то не хочется зависеть от человека.
Подскажите, в каком банке я смогу получить такой платеж?
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valeriy_skachko
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 18:58
valeriy_skachko написав:
Добрый день.
Мне хотят отправить из Индии SWIFT перевод в Индийских рупиях.
Какой банк сможет получить его?
В Привате сказали странную фразу "зачислят ли платеж в Индийсикх рупиях или нет будет решать валютный менеджер". Как то не хочется зависеть от человека.
Подскажите, в каком банке я смогу получить такой платеж?
Та в любом, его просто конвертируют в валюту счета.
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Faceless
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