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Денежный перевод
Украина -> Корея

Денежный перевод Украина -> Корея
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 12:22

Денежный перевод Украина -> Корея

Всех приветствую.

Подскажите, пожалуйста, кроме MoneyGram и Western Union, какие существуют переводы? Нужно провести несколько переводов до 200 долларов в Корею. Ищу дешевле варианты.

Пока самый дешёвый в Приват банке около 12,5 долларов за 150$. SWIFT.

Спасибо.

p.s. желательно кроме системы указать ещё и отделение, где найти.
200+ Присоединяйтесь к ГО «Комітет вкладників АТ «Дельта Банк». Детали в личку.
hazartilirot
 
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