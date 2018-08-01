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фондовый рынок 01.08.18 Итоги: Мировой фондовый рынок 01.08.18 + Додати

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на тему Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.

Додано: Сер 01 сер, 2018 12:34 Итоги: Мировой фондовый рынок 01.08.18 США



Фондовый рынок в США во вторник поднялся на фоне роста промышленных акций на сообщениях о возобновлении переговоров между США и Китаем по торговле.

S&P 500 и Dow Jones Industrial Average показали самый большой рост за месяц с января, когда рынок достиг рекордных уровней.



По сообщениям СМИ, секретарь казначейства США Мнучин и вице-премьер Китая Хе ищут способы охладить тарифную войну между странами.



Промышленный сектор c ростом 2,1%, акции которого чувствительны к внешней торговле, возглавил рост в S&P 500 и Dow.



Заседание FOMC США завершится на этой неделе в среду. Как ожидается, ФРС оставит процентные ставки без изменений, но хорошие экономические данные и рост инфляции, вероятно, сохранят ещё на пути к ещё двум повышениям ставки в этом году.



Доклад Департамента торговли показал рост базового индекса цен по расходам на личное потребление 1,9%, что близко к цели по инфляции ФРС 2%.



Продолжается сезон отчетности. Аналитики ожидают, что компании, акции которых входят в S&P 500, повысили прибыль на 22,9% к уровню прошлого года (на 1 июля оценка роста прибыли была 20,7%).

8 из 11 секторов S&P 500 за сессию выросли.

Сектор здравоохранения S&P вырос на 1,0%, акции сектора повысили все три основных фондовых индекса США.

Отношение выросших выпусков к снизившимся на NYSE составило 2,15 к 1, на Nasdaq 1,82 к 1.



Объем торговли на биржах США составил 7,26 млрд. акций, по сравнению с 6,06 млрд. в среднем за последние 20 торговых дней.



По итогам дня акции Facebook поднялись на 0,89%, Twitter - на 1,43%. Ранее котировки этих компаний резко падали после публикации отчетов и прогнозов, разочаровавших аналитиков. Так, в пятницу акции Twitter обвалились на 20,5%, в четверг бумаги Facebook подешевели на 19%.



В общем отчеты по прибылям довольно позитивны, не уверенности, что что-то может привести к быстрому и длительному падению. Рынок вновь переварит плохие новости, как это не единожды было раньше в этом году с гораздо худшими новостями.

Бумаги Apple по вторник прибавили 0,2% на фоне ожидания публикации квартального отчета компании.



Индекс доверия потребителей в США в июле вырос до 127,4 пункта с пересмотренного показателя июня в 127,1 пункта, сообщает аналитическая компания Conference Board.



Кроме того, потребительские доходы в стране в июне выросли на $71,7 долларов, или на 0,4% по сравнению с маем, расходы - на $57,1 миллиарда, или на 0,4%, как и ожидали эксперты.



Также участники рынка ожидают заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое пройдет 31 июля - 1 августа. Инвесторы ожидают сохранения ставки на текущем уровне в 1,75-2%. Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, прогнозировали рост показателя до 126,5 пункта с первоначального июньского уровня в 126,4 пункта.



Промышленный индекс Dow Jones повысился на 0,42%, до 25 415,19 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,49%, до 2 816,29 пункта.



Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ поднялся на 0,55%, до 7 671,79 пункта.



Европа



Европейский фондовый рынок во вторник вырос, благоприятным фоном стали отчетности корпораций за второй квартал, в том числе положительно воспринятые данные Credit Suisse.

Также в центре внимания были данные по инфляции в еврозоне, и возможность переговоров по торговле между США и Китаем.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,18%, после колебаний в течение сессии. Наиболее сильно выросли сектора нефтегазовый и основных материалов. Наиболее сильно снизились технологический сектор и связь. В понедельник индекс снизился на 0,3%. За июль индекс вырос на 3,1%, это стало первым месячным ростом с апреля.



FTSE 100 прибавил 0,62%, индекс поддерживал рост акций горнодобывающих компаний, которые чувствительны к новостям, относящимся Китаю, который является крупнейшим потребителем металлов.



Квартальные результаты по прибыли Credit Suisse были лучше ожиданий.



Акции горнодобывающих компаний стали одними из наиболее сильно растущих после сообщения о том, что представители секретаря казначейства США Мнучина и вице-премьера Китая Хе обсуждали возобновление переговоров, направленных на избежание полномасштабной торговой войны между странами. В мае Мнучин был на переговорах в Китае в течение двух дней.



Индекс акций компаний основных ресурсов Stoxx Europe 600 Basic Resources вырос на 1,24%.



Экономические данные:

Рост ВВП еврозоны во II квартале замедлился из-за экспорта, а уверенность бизнеса уменьшилась из-за опасений, связанных с торговым противостоянием.

ВВП еврозоны во II квартале вырос на 2,1% к уровню прошлого года, согласно предварительным данным. Аналитики в среднем прогнозировали рост на 2,2%. К уровню прошлого квартала рост составил 0,3%, что меньше ожидавшихся 0,4%.

Это контрастирует с ускорением роста экономики США. Если это продолжится, может увеличиться разница в процентных ставках в еврозоне и в США.



Инфляция в июле, однако, выросла: до 2,1% г/г, что выше цели ЕЦБ 2%. В среднем аналитики ожидали, что она останется на уровне 2%.



Инфляция во Франции в июле выросла до 2,3% г/г, при ожидавшихся экономистами 2,1%.

Уровень безработицы в еврозоне остался на уровне 8,3% в июне, однако число безработных выросло впервые с июля 2017 г. - это является признаком того, что замедление экономики, возможно, уже ослабило рынок труда.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,18%, после колебаний в течение сессии. Наиболее сильно выросли сектора нефтегазовый и основных материалов. Наиболее сильно снизились технологический сектор и связь. В понедельник индекс снизился на 0,3%. За июль индекс вырос на 3,1%, это стало первым месячным ростом с апреля.



Британский FTSE 100 повысился на 0,62% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 7 748,76 пункта. За месяц индекс прибавил 1,46%.



Немецкий DAX вырос на 0,06%, до 12 805,50 пункта. За июль индекс вырос на 4,06%



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «плюсе» на 0,37% — на отметке 5 511,30 пункта. В течение июля САС 40 «потяжелел» на 3,53%.



Азия



Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды преимущественно в «красной зоне» на фоне опасений обострения торгового конфликта между США и Китаем.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 1,81% - до 2824,21 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - снизился на 1,72%, до 1549,28 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index уменьшился на 0,85% - до 28340,74 пункта, корейский KOSPI поднялся на 0,51% - до 2307,07 пункта.



Японский Nikkei 225 - на 0,86%, до 22746,7 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - опустился на 0,07%, до 6275,7 пункта.



Давление на настроения инвесторов оказали сообщения в СМИ о том, что администрация США планирует предложить введение пошлин в размере 25% на импорт китайских товаров и услуг объемом $200 миллиардов. Ранее президент США Дональд Трамп хотел ввести пошлины в 10% на дополнительный расширенный список товаров и услуг, однако такую меру в администрации сочли недостаточной.



Кроме того, определенное влияние на настроения инвесторов оказала новая порция макростатистики из КНР и Японии. В частности, индекс деловой активности (PMI) в промышленности Китая, по версии независимого исследования делового издания Caixin, в июле опустился до минимума за восемь месяцев, составив 50,8 пункта против 51 пункта в июне. Аналитики ожидали снижения показателя лишь до 50,9 пункта.



Индекс PMI в промышленности Японии, по данным исследовательской организации Markit Economics, вырос в июле до 52,3 пункта с 51,6 пункта месяцем ранее. Аналитики ждали значения показателя на отметке 51,6 пункта.



«Определенно рынки получили негативный сигнал в виде новостей о более высоких пошлинах США на китайские товары», - считает главный рыночный стратег CMC Markets в Сиднее Майкл Маккарти, слова которого приводит агентство Ассошиэйтед Пресс. Он также добавил, что дополнительное давление оказали данные по индексу PMI из Китая.



Россия



Итоги торгового дня у россиян: биржевые индексы РФ к завершению торгов вторника выросли. Так, ММВБ (MICEX) по итогам торгов на Московской бирже поднялся на 1,11% - до 2321,11 пункта, РТС - на 0,92%, до 1173,06 пункта.



При этом стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2018 г. на бирже ICE в Лондоне снизилась по сравнению с предыдущим закрытием на 0,76% - до $74,4 за баррель. Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19.00 Киева подрос на 0,2%, до 62,36 RUB/USD, курс евро - на 0,15%, до 72,96 RUB/EUR.



Бумаги Сбербанка выросли в цене на 1,67%, обыкновенные акции «Газпрома» — на 3,52%, «АЛРОСы» — на 0,55%. Акции «ЛУКОЙЛа» подорожали на 0,94%, Московской биржи — подешевели на 0,69%.



Во вторник индекс Мосбиржи поднялся выше 2 315 пунктов, индекс РТС восстановился к 1 167 пунктам. Если покупательский импульс останется в силе, ближайшей целью «быков» станет рубеж в 2 325 пунктов по индексу Мосбиржи. Далее стоит более амбициозная цель на 2 350 пунктах, но очень сомнительно, что на одном только внутреннем энтузиазме рынок РФ сможет туда проскользнуть.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС во вторник 31 июля вырос на 2,26 пункта или на 0,45% до уровня 508,4 пунктов.



Объем торгов за день составил 503,87 млн. грн., акциями наторговали 1,19 млн. грн.



Как сообщалось в понедельник 30 июля, ПФТС-индекс вырос на 0,62 пункта или на 0,12% до уровня 506,14 пунктов.



С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 193,34 пунктов или на 61,37% с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.

В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.

В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.



Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 31 июля, сессия в ПФТС.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно в минусе на фоне негативной динамики американских рынков, при этом инвесторы обращают внимание на статистику из КНР и Японии и итоги заседания японского ЦБ.



По состоянию на 08.25 Киева индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,03%, до 2868,38 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,11%, до 1575,09 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index опускался на 0,48%, до 28592,37 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 - рос на 0,04%, до 6281,2 пункта.



Японский Nikkei 225 уменьшался на 0,12%, до 22518,49 пункта, корейский KOSPI - на 0,07%, до 2291,82 пункта.



Индексы США в понедельник закрылись снижением, при этом наибольшее падение продемонстрировал индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 1,39%. Подешевели акции Facebook - на 2,19%, Amazon - на 2,09% Microsoft - на 2,15%.



Негативная динамика американских индексов оказала давление на рынки АТР.



Инвесторы также обращают внимание на итоги заседания Банка Японии. Регулятор ранее во вторник сохранил процентную ставку на отрицательном уровне - минус 0,1%. Семь членов регулятора высказались за сохранение отрицательной процентной ставки, два - против. Согласно прогнозу регулятора, базовая инфляция в стране в текущем году составит 1,1% против прогноза апреля в 1,3%, в 2019 году - 1,5% вместо 1,8%.



Негативно повлияли на японский индекс и данные по безработице в стране, которая поднялась выше ожиданий. Безработица в Японии с учетом сезонных колебаний в июне увеличилась до 2,4% с 2,2% в мае, эксперты прогнозировали рост только до 2,3%.



Трейдеры также обращают внимание на статистику по КНР. Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики Китая в июле составил 51,2 пункта против 51,5 пункта в июне, ожидалось снижение только до 51,4 пункта. Индекс деловой активности (PMI) в непроизводственном секторе экономики страны в июле резко замедлился - на 1 процентный пункт - до 54 пунктов, аналитики ожидали сохранения индикатора на уровне 55 пунктов.



Во-вторых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторника преимущественно в «зеленой зоне» после решения о дальнейшей денежно-кредитной политике Банка Японии.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,26% - до 2876,4 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - снизился на 0,02%, до 1576,41 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index уменьшился на 0,52% - до 28583,01 пункта, корейский KOSPI поднялся на 0,08% - до 2295,26 пункта.



Японский Nikkei 225 вырос на 0,04%, до 22553,72 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,03%, до 6280,2 пункта.



Акции крупнейшего мирового производителя алюминия - российского «Русала» - по итогам торгов понедельника на Гонконгской фондовой бирже снизились в цене на 6,8%, что является самым значительным падением с 19 июня.



Ранее во вторник Банк Японии (ЦБ) ожидаемо вновь сохранил процентную ставку на отрицательном уровне - минус 0,1%, на котором она находится с января 2016 года. Японский ЦБ вместе с этим подтвердил решение продолжать таргетировать доходность 10-летних гособлигаций на уровне, близком к 0%. Денежная база продолжит увеличиваться примерно на ¥80 триллионов в год.



Давление на настроения инвесторов оказала статистика из Китая, согласно которой индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики страны в июле составил 51,2 пункта против 51,5 пункта в июне, хотя аналитики ждали значения показателя на уровне 51,4 пункта. Индекс деловой активности (PMI) в непроизводственном секторе экономики Китая в июле резко замедлился, до 54 пунктов с 55 пунктов месяцем ранее. Эксперты ждали сохранения показателя на отметке прошлого месяца.



Показатель PMI в Китае снизился, и это усиливает ожидания того, что правительство страны может ввести дополнительные меры для поддержки экономики.



Индекс ПФТС по итогам торгов во вторник повысился на 0,45% - до 508,4 пункта.



Торговый оборот на бирже составил 503,87 млн. грн., в том числе акциями - 1,19 млн. грн.



По итогам дня подорожали акции Укрнафты (+1,82%) и Райффайзен Банка Аваль (+0,43%).

Снизились в цене акции Центрэнерго (-0,73%).



Номинальный индекс «Украинской биржи» снизился на 0,22% - до 1630,09 пункта.



Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник снизился на 1,42% - до 437,77 пункта при объеме торгов 378,14 тыс. злотых (2,76 млн. грн.).



В «индексной корзине» с отрицательной динамикой лидировали бумаги «Агротона» (-3,38%), «Астарты» (-2,74%) и агрохолдинга ИМК (-2,51%).

Дорожали акции KDM Shipping (+14,29%) и KSG Agro (+1,79%).



А теперь пора блиц-обзора торгов нашей биржи ПФТС за июль 2018 года.



Как оказалось, в течение июля-2018 ПФТС-индекс повысился на 44,63 пунктов или на 9,62% с уровня 463,77 к отметке 508,40 пунктов. Объем сделок с акциями за июль-2018 составил 31,04 млн. грн.



Для справки, в течение июня-2018 ПФТС-индекс повысился на 12,64 пунктов или на 2,80% с уровня 451,13 к отметке 463,77 пунктов. Объем сделок с акциями за июнь-2018 составил 8,45 млн. грн.



К полудню среды для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду торгуются без единой динамики, - в «плюсе» оказалась Корея на фоне позитивной отчетности Apple, что послужило ростом ее поставщикам, при этом китайские индексы снижаются на новых заявлениях о пошлинах США.



По состоянию на 07.45 Киева индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,32%, до 2867,33 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,25%, до 1572,42 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index опускался на 0,03%, до 28575,47 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 - рос на 0,05%, до 6283,4 пункта.



Японский Nikkei 225 прибавлял 0,85%, увеличиваясь до 22745,94 пункта, корейский KOSPI рос на 0,39%, до 2304,16 пункта.



Акции Samsung и LG Innotek, а также тайваньский Foxconn, которые являются поставщиками Apple, растут на торгах на отчетности американской компании. Во вторник после закрытия торгов Apple сообщила о росте чистой прибыли за третий квартал 2017-2018 финансового года на 32% - до $11,5 миллиарда, или $2,34 на акцию, что на 40% выше показателя предыдущего года. Выручка выросла на 17%, до $53,3 миллиарда.



Японский Nikkei растет, в то время как инвесторы продолжают отыгрывать решение Банка Японии по сохранению отрицательного уровня процентной ставки накануне. Акции Honda Motors дорожают после отчета компании о росте прибыли по итогам первого квартала 2018-2019 финансового года.



В Китае индексы напротив снижаются. В среду ночью агентство Bloomberg со ссылкой на трех человек, знакомых с ситуацией, сообщило, что администрация США планируют предложить введение пошлин в 25% на импорт китайских товаров и услуг на сумму $200 миллиардов. Ранее заявлялось о введении пошлин в размере 10% на китайский импорт.



Во-вторых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды преимущественно в «красной зоне» на фоне опасений обострения торгового конфликта между США и Китаем.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 1,81% - до 2824,21 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - снизился на 1,72%, до 1549,28 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index уменьшился на 0,85% - до 28340,74 пункта, корейский KOSPI поднялся на 0,51% - до 2307,07 пункта.



Японский Nikkei 225 - на 0,86%, до 22746,7 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - опустился на 0,07%, до 6275,7 пункта.



Давление на настроения инвесторов оказали сообщения в СМИ о том, что администрация США планирует предложить введение пошлин в размере 25% на импорт китайских товаров и услуг объемом $200 миллиардов. Ранее президент США Дональд Трамп хотел ввести пошлины в 10% на дополнительный расширенный список товаров и услуг, однако такую меру в администрации сочли недостаточной.



Кроме того, определенное влияние на настроения инвесторов оказала новая порция макростатистики из КНР и Японии. В частности, индекс деловой активности (PMI) в промышленности Китая, по версии независимого исследования делового издания Caixin, в июле опустился до минимума за восемь месяцев, составив 50,8 пункта против 51 пункта в июне. Аналитики ожидали снижения показателя лишь до 50,9 пункта.



Индекс PMI в промышленности Японии, по данным исследовательской организации Markit Economics, вырос в июле до 52,3 пункта с 51,6 пункта месяцем ранее. Аналитики ждали значения показателя на отметке 51,6 пункта.



«Определенно рынки получили негативный сигнал в виде новостей о более высоких пошлинах США на китайские товары», - считает главный рыночный стратег CMC Markets в Сиднее Майкл Маккарти. Он также добавил, что дополнительное давление оказали данные по индексу PMI из Китая.







В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , Фондовый рынок в США во вторник поднялся на фоне роста промышленных акций на сообщениях о возобновлении переговоров между США и Китаем по торговле.S&P 500 и Dow Jones Industrial Average показали самый большой рост за месяц с января, когда рынок достиг рекордных уровней.По сообщениям СМИ, секретарь казначейства США Мнучин и вице-премьер Китая Хе ищут способы охладить тарифную войну между странами.Промышленный сектор c ростом 2,1%, акции которого чувствительны к внешней торговле, возглавил рост в S&P 500 и Dow.Заседание FOMC США завершится на этой неделе в среду. Как ожидается, ФРС оставит процентные ставки без изменений, но хорошие экономические данные и рост инфляции, вероятно, сохранят ещё на пути к ещё двум повышениям ставки в этом году.Доклад Департамента торговли показал рост базового индекса цен по расходам на личное потребление 1,9%, что близко к цели по инфляции ФРС 2%.Продолжается сезон отчетности. Аналитики ожидают, что компании, акции которых входят в S&P 500, повысили прибыль на 22,9% к уровню прошлого года (на 1 июля оценка роста прибыли была 20,7%).8 из 11 секторов S&P 500 за сессию выросли.Сектор здравоохранения S&P вырос на 1,0%, акции сектора повысили все три основных фондовых индекса США.Отношение выросших выпусков к снизившимся на NYSE составило 2,15 к 1, на Nasdaq 1,82 к 1.Объем торговли на биржах США составил 7,26 млрд. акций, по сравнению с 6,06 млрд. в среднем за последние 20 торговых дней.По итогам дня акции Facebook поднялись на 0,89%, Twitter - на 1,43%. Ранее котировки этих компаний резко падали после публикации отчетов и прогнозов, разочаровавших аналитиков. Так, в пятницу акции Twitter обвалились на 20,5%, в четверг бумаги Facebook подешевели на 19%.В общем отчеты по прибылям довольно позитивны, не уверенности, что что-то может привести к быстрому и длительному падению. Рынок вновь переварит плохие новости, как это не единожды было раньше в этом году с гораздо худшими новостями.Бумаги Apple по вторник прибавили 0,2% на фоне ожидания публикации квартального отчета компании.Индекс доверия потребителей в США в июле вырос до 127,4 пункта с пересмотренного показателя июня в 127,1 пункта, сообщает аналитическая компания Conference Board.Кроме того, потребительские доходы в стране в июне выросли на $71,7 долларов, или на 0,4% по сравнению с маем, расходы - на $57,1 миллиарда, или на 0,4%, как и ожидали эксперты.Также участники рынка ожидают заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое пройдет 31 июля - 1 августа. Инвесторы ожидают сохранения ставки на текущем уровне в 1,75-2%. Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, прогнозировали рост показателя до 126,5 пункта с первоначального июньского уровня в 126,4 пункта.Европейский фондовый рынок во вторник вырос, благоприятным фоном стали отчетности корпораций за второй квартал, в том числе положительно воспринятые данные Credit Suisse.Также в центре внимания были данные по инфляции в еврозоне, и возможность переговоров по торговле между США и Китаем.Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,18%, после колебаний в течение сессии. Наиболее сильно выросли сектора нефтегазовый и основных материалов. Наиболее сильно снизились технологический сектор и связь. В понедельник индекс снизился на 0,3%. За июль индекс вырос на 3,1%, это стало первым месячным ростом с апреля.FTSE 100 прибавил 0,62%, индекс поддерживал рост акций горнодобывающих компаний, которые чувствительны к новостям, относящимся Китаю, который является крупнейшим потребителем металлов.Квартальные результаты по прибыли Credit Suisse были лучше ожиданий.Акции горнодобывающих компаний стали одними из наиболее сильно растущих после сообщения о том, что представители секретаря казначейства США Мнучина и вице-премьера Китая Хе обсуждали возобновление переговоров, направленных на избежание полномасштабной торговой войны между странами. В мае Мнучин был на переговорах в Китае в течение двух дней.Индекс акций компаний основных ресурсов Stoxx Europe 600 Basic Resources вырос на 1,24%.Экономические данные:Рост ВВП еврозоны во II квартале замедлился из-за экспорта, а уверенность бизнеса уменьшилась из-за опасений, связанных с торговым противостоянием.ВВП еврозоны во II квартале вырос на 2,1% к уровню прошлого года, согласно предварительным данным. Аналитики в среднем прогнозировали рост на 2,2%. К уровню прошлого квартала рост составил 0,3%, что меньше ожидавшихся 0,4%.Это контрастирует с ускорением роста экономики США. Если это продолжится, может увеличиться разница в процентных ставках в еврозоне и в США.Инфляция в июле, однако, выросла: до 2,1% г/г, что выше цели ЕЦБ 2%. В среднем аналитики ожидали, что она останется на уровне 2%.Инфляция во Франции в июле выросла до 2,3% г/г, при ожидавшихся экономистами 2,1%.Уровень безработицы в еврозоне остался на уровне 8,3% в июне, однако число безработных выросло впервые с июля 2017 г. - это является признаком того, что замедление экономики, возможно, уже ослабило рынок труда.Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды преимущественно в «красной зоне» на фоне опасений обострения торгового конфликта между США и Китаем.Давление на настроения инвесторов оказали сообщения в СМИ о том, что администрация США планирует предложить введение пошлин в размере 25% на импорт китайских товаров и услуг объемом $200 миллиардов. Ранее президент США Дональд Трамп хотел ввести пошлины в 10% на дополнительный расширенный список товаров и услуг, однако такую меру в администрации сочли недостаточной.Кроме того, определенное влияние на настроения инвесторов оказала новая порция макростатистики из КНР и Японии. В частности, индекс деловой активности (PMI) в промышленности Китая, по версии независимого исследования делового издания Caixin, в июле опустился до минимума за восемь месяцев, составив 50,8 пункта против 51 пункта в июне. Аналитики ожидали снижения показателя лишь до 50,9 пункта.Индекс PMI в промышленности Японии, по данным исследовательской организации Markit Economics, вырос в июле до 52,3 пункта с 51,6 пункта месяцем ранее. Аналитики ждали значения показателя на отметке 51,6 пункта.«Определенно рынки получили негативный сигнал в виде новостей о более высоких пошлинах США на китайские товары», - считает главный рыночный стратег CMC Markets в Сиднее Майкл Маккарти, слова которого приводит агентство Ассошиэйтед Пресс. Он также добавил, что дополнительное давление оказали данные по индексу PMI из Китая.При этом стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2018 г. на бирже ICE в Лондоне снизилась по сравнению с предыдущим закрытием на 0,76% - до $74,4 за баррель. Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19.00 Киева подрос на 0,2%, до 62,36 RUB/USD, курс евро - на 0,15%, до 72,96 RUB/EUR.Бумаги Сбербанка выросли в цене на 1,67%, обыкновенные акции «Газпрома» — на 3,52%, «АЛРОСы» — на 0,55%. Акции «ЛУКОЙЛа» подорожали на 0,94%, Московской биржи — подешевели на 0,69%.Во вторник индекс Мосбиржи поднялся выше 2 315 пунктов, индекс РТС восстановился к 1 167 пунктам. Если покупательский импульс останется в силе, ближайшей целью «быков» станет рубеж в 2 325 пунктов по индексу Мосбиржи. Далее стоит более амбициозная цель на 2 350 пунктах, но очень сомнительно, что на одном только внутреннем энтузиазме рынок РФ сможет туда проскользнуть.Как сообщалось в понедельник 30 июля, ПФТС-индекс вырос на 0,62 пункта или на 0,12% до уровня 506,14 пунктов.С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 193,34 пунктов или на 61,37% с 315,06 пункта.На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 31 июля, сессия в ПФТС.А теперь пора блиц-обзора торгов нашей биржи ПФТС за июль 2018 года.К полудню среды для нашей ПФТС сложился следующий антураж.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 65453 З нами з: 29.05.06 Подякував: 4012 раз. Подякували: 7441 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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