Турецкий богослов Саид Нурси написал по этому поводу:.

"Европа беременна мусульманским государством и однажды родит его. Османская империя беременна Европой и однажды родит ее".

.........В общем, некий "гранадский эмират" в виде нескольких тысяч богатых выходцев из монархий Ближнего Востока на Пиренеях может появиться в ближайшее время.

Раньше приходили с мечом и на верблюдах, сейчас с мегатоннами кэша и на бентли.

Кстати, термин "исламизация" не вполне верный.

.......это будет возвратом религиозного фактора в жизнь общества. Возврат религии в пространство метафизического европейского вакуума и заполнение оного. Что существенно облегчает задачу.

Это будет не исламизация Европы, а принятие ислама.

.......на фоне тотального краха религии в Европе (что происходит параллельно с крахом традиционной европейской культуры и идентичности), сопротивление гедонистическому атеизму в ЕС возможно лишь на факторе "активной религии".

А таковой в Европе сейчас является лишь ислам, но никак не католичество и даже не тотально секуляризированный протестантизм.

.........Традиционная Европа делает в этом процессе ставку на Берлин.

Но это очень наивно - напрасно ожидать многочисленное потомство от геополитического евнуха, оскопленного по итогам двух мировых войны.

Не сможет этим новым субъектом стать и Париж.

.......ни Париж, ни Берлин не смогут возродить Европу "рыцарского замка, монастыря и схоластики".