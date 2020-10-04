Про Приват и Моно - и разговора нет: их можно гасить и п2п.
Приват - 25-го, за час до полуночи.
Моно - в последний день месяца, за час до полуночи.
Не, я не про Аллу. В это минное поле я не играю.
Я про Форвард
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Додано: Сер 08 сер, 2018 11:47
Про Приват и Моно - и разговора нет: их можно гасить и п2п.
Приват - 25-го, за час до полуночи.
Моно - в последний день месяца, за час до полуночи.
Не, я не про Аллу. В это минное поле я не играю.
Я про Форвард
Додано: Чет 09 сер, 2018 09:53
При п2п-переводе проводка по счету получателя обычно происходит на следующий банковский день.
А когда происходит проводка списания со счета отправителя ?
Тоже - обычно на следующий банковский день ?
Всегда ли проводки списания и пополнения проходят в один день ?
Или они друг от друга не зависят ?
Додано: Чет 09 сер, 2018 10:09
Re: СЭП vs P2P
Они друг от друга не зависят. И та и та списывается/зачисляется, когда в конкретный банк отправителя/получателя приходит файл клиринга от МПС и его обрабатывают
Додано: Пон 13 сер, 2018 23:56
Речь идет про переезд Аллы на новый процессинг ?
Додано: Вів 14 сер, 2018 11:30
Re: СЭП vs P2P
Додано: Вів 11 вер, 2018 09:39
Есть ли какие-то стандартные лимиты на p2p-переводы в таком разрезе:
Виза/Мастер, вход/выход, разовый/суточный/месячный ?
Додано: Вів 30 кві, 2019 13:06
Международные платежные системы Visa/Mastercard совместно с НБУ лимитируют использование p2p платежей.
Лимиты соответствуют финансовому мониторингу Украины и правилам МПС VISA/MC. А именно:
В день - до 150 000 грн., до 10 операций включительно
В месяц - до 250 000 грн., до 100 операций.
Лимиты на ввод и вывод с карты суммируются и фиксируются банком-эмитентом карты.
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конкретно кожний банк може (і запроваджує) ще власні ліміти, як правило меньші
наприклад P2p ТАС
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 05 жов, 2020 17:20
Re: СЭП vs P2P
Что-то такое есть.
Присутствуют лимиты внутри страны и заграницу: транзакция, день, неделя, месяц. Они разделяются на лимиты пополнения и списания.
Mastercard предлагает более "мягкие" ограничения, которые упираются в сумму транзакции и за месяц в общем.
А вот у Visa с этим намного жёстче — нет ограничения на сумму в транзакции, но есть ограничения по сумме и количеству операций в день, неделю, месяц.
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