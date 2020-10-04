RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
СЭП vs P2P

СЭП vs P2P
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 08 сер, 2018 11:47

Про Приват и Моно - и разговора нет: их можно гасить и п2п.
Приват - 25-го, за час до полуночи.
Моно - в последний день месяца, за час до полуночи.

Не, я не про Аллу. В это минное поле я не играю.

Я про Форвард
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4796
З нами з: 27.12.17
Подякував: 101 раз.
Подякували: 423 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 09 сер, 2018 09:53

При п2п-переводе проводка по счету получателя обычно происходит на следующий банковский день.
А когда происходит проводка списания со счета отправителя ?
Тоже - обычно на следующий банковский день ?
Всегда ли проводки списания и пополнения проходят в один день ?
Или они друг от друга не зависят ?
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4796
З нами з: 27.12.17
Подякував: 101 раз.
Подякували: 423 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 09 сер, 2018 10:09

Re: СЭП vs P2P

mustbe написав:При п2п-переводе проводка по счету получателя обычно происходит на следующий банковский день.
А когда происходит проводка списания со счета отправителя ?
Тоже - обычно на следующий банковский день ?
Всегда ли проводки списания и пополнения проходят в один день ?
Или они друг от друга не зависят ?
Они друг от друга не зависят. И та и та списывается/зачисляется, когда в конкретный банк отправителя/получателя приходит файл клиринга от МПС и его обрабатывают
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 27975
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1179 раз.
Подякували: 6714 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Пон 13 сер, 2018 23:56

  Faceless написав:П.С. Если в этом месяце РД в начале 20-х чисел - советую погасить до 20-х. Касается только этого месяца. Почему не могу писать, просто примите как факт.

Речь идет про переезд Аллы на новый процессинг ?
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4796
З нами з: 27.12.17
Подякував: 101 раз.
Подякували: 423 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 14 сер, 2018 11:30

Re: СЭП vs P2P

mustbe написав:
  Faceless написав:П.С. Если в этом месяце РД в начале 20-х чисел - советую погасить до 20-х. Касается только этого месяца. Почему не могу писать, просто примите как факт.

Речь идет про переезд Аллы на новый процессинг ?
Да:)
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 27975
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1179 раз.
Подякували: 6714 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Вів 11 вер, 2018 09:39

Есть ли какие-то стандартные лимиты на p2p-переводы в таком разрезе:
Виза/Мастер, вход/выход, разовый/суточный/месячный ?
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4796
З нами з: 27.12.17
Подякував: 101 раз.
Подякували: 423 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 13:06

https://support.kuna.io/ru-RU/support/s ... 0%B6%D0%B8

Международные платежные системы Visa/Mastercard совместно с НБУ лимитируют использование p2p платежей.

Лимиты соответствуют финансовому мониторингу Украины и правилам МПС VISA/MC. А именно:
В день - до 150 000 грн., до 10 операций включительно
В месяц - до 250 000 грн., до 100 операций.

Лимиты на ввод и вывод с карты суммируются и фиксируются банком-эмитентом карты.


----------
конкретно кожний банк може (і запроваджує) ще власні ліміти, як правило меньші
наприклад P2p ТАС

https://p2p.tas24.ua/agreements.pdf
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9722
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 664 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 17:20

Re: СЭП vs P2P

  mustbe написав:Есть ли какие-то стандартные лимиты на p2p-переводы..?
Что-то такое есть.

Присутствуют лимиты внутри страны и заграницу: транзакция, день, неделя, месяц. Они разделяются на лимиты пополнения и списания.

Mastercard предлагает более "мягкие" ограничения, которые упираются в сумму транзакции и за месяц в общем.
А вот у Visa с этим намного жёстче — нет ограничения на сумму в транзакции, но есть ограничения по сумме и количеству операций в день, неделю, месяц.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2482
З нами з: 08.03.18
Подякував: 235 раз.
Подякували: 350 раз.
 
Профіль
1
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: V2 і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.