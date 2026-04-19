RSS
Finance.UA
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПриватБанк

ПриватБанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 534535536537

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.2 5 85
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
10
2- Погане. Некомпетентне.
15%
13
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
25
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
25
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
12
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2026 19:17

  moveton написав:Но даже без запроса кредитной истории Похоже, что осталось старое правило не более одной карты с КЛ на человека.

Якийсь тупий тоді запуск кредитки виходить, враховуючи, що для відмови від Уні тут 7 кіл пекла треба пройти клієнту, а серед тих, у кого є Уні, але немає КЛ, навряд знайдеться багато тих, кому його захочуть дати, або хто захоче його отримати.

Все ж запит до БКІ був? Без ліміту світиться як новий договір КК? Рейтинг і так потріпаний...

UPD. Можливо це все ж хитрий план із залучення нових (ще не охоплених Прихватом) платоспроможних клієнтів, глибину якого я не можу оцінити :roll: Чи багато взагалі таких серед цільової демографії цієї Катки?
klug
 
Повідомлень: 9139
З нами з: 18.08.14
Подякував: 390 раз.
Подякували: 1290 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2026 19:24

  klug написав:Все ж запит до БКІ був? Без ліміту світиться як новий договір КК? Рейтинг і так потріпаний...

Дия ничего не сказала, а она обычно извещает и про запрос кредитной истории и про добавление кредитной карты. Может и был запрос и на него за долю секунды ответило и было принято решение. Может и светится. Проверять что там светится больше одного раза в год уже денег стоит. Мне не настолько интересно.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6922
З нами з: 23.03.18
Подякував: 129 раз.
Подякували: 859 раз.
 
Профіль
 
3
13
1
Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2026 19:54

  moveton написав:Проверять что там светится больше одного раза в год уже денег стоит. Мне не настолько интересно.

Загальна ремарка, очевидно, що вже не для цього випадку, але у безкоштовному розширеному скорі є загальна кількість відкритих кредитів, якщо знати до та після, то можна вирахувати і загалом контролювати ситуацію.
klug
 
Повідомлень: 9139
З нами з: 18.08.14
Подякував: 390 раз.
Подякували: 1290 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2026 11:21

є хто юзає оплату частинами?
банк ще бере 4% у випадку списання чергового платежу за рахунок кредитних?
чи одумались і прибрали цей ідіотизм?
tester3373
 
Повідомлень: 128
З нами з: 09.02.25
Подякував: 7 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2026 14:07

tester3373 Ні, не бере.
melkh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1042
З нами з: 14.07.10
Подякував: 7 раз.
Подякували: 90 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2026 22:25

З карти для виплат родича відбулася несанкціонована спроба оплати на Amazon у валюті мексиканське песо. Добре, що ліміт інтернет оплат був відключений, і платіж не пройшов... Я правильно розумію, що для таких оплат, крім номера та терміну дії карти потрібен ще й CVV2 код?
otshelnick1
 
Повідомлень: 266
З нами з: 13.10.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2026 12:39

otshelnick1, на деяких платформах CVC/CVV може не запитувати. Достатньо ввести номер картки, строк її дії, а також відомості про власника, які по факту можуть не перевіряти. Фактично це налаштовує сама платформа, вона бере ризики на себе.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6446
З нами з: 08.03.18
Подякував: 596 раз.
Подякували: 1157 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2026 13:45

  Howl написав:Достатньо ввести номер картки, строк її дії, а також відомості про власника,
А хто може зливати ці дані шахраям? Карта особливо ніде не світилася, використовувалася для оплати в офлайн магазинах, декілька разів на prom.ua...
otshelnick1
 
Повідомлень: 266
З нами з: 13.10.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2026 14:05

В приваті наче й досі картки видають просто з тумби, де є всі реквізити картки. Будь який оператор відділення може злити реквізити картки. В нормальних банках картки видають в закритих конвертах.
antey718
 
Повідомлень: 873
З нами з: 03.08.13
Подякував: 53 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 534535536537
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (5369)
19.04.2026 15:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.