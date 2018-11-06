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Finance.ua: Р2р кредитування

Finance.ua: Р2р кредитування
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Повідомлення Додано: П'ят 24 сер, 2018 19:02

Finance.ua: Р2р кредитування

Пропонуємо до обговорення:
Що це таке і чи працює воно в Україні?
Р2р-кредитування - це механізм запозичення грошей між фізичними особами за допомогою спеціальних онлайн-майданчиків. Його суть у тому, що люди можуть позичати їх одне одному без залучення фінансових інститутів: банків, кредитних спілок або мікрофінансових організацій. У світі обсяги Р2Р-кредитування вже обчислюються десятками мільярдів доларів, і з кожним роком вони ростуть. Я вирішив розібратися, як це працює взагалі, і чи працює в Україні зокрема.

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D2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 сер, 2018 19:02

"КУБ" мені дуже подобався і, взагалі, за "Приватбанк" прикро, як за проект вцілому. Однак зараз з'явилася платформа https://finhub.ua. Є багато питань, зокрема, розбіжності між проголошеним прибутком та фактичним. Втім, невеличку інвестицію я зробив - придивляюся. Ідея хороша. Дай Боже, не хайп
duvo
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Повідомлення Додано: П'ят 24 сер, 2018 19:42

по ФінХабу є окрема гілка на форумі - обговорюється вже досить давно
:arrow:
P2P кредитование

:)
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 00:00

я написал там тему:

viewtopic.php?f=29&t=213521&p=4513867#p4513867
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 21:48

Re: Finance.ua: Р2р кредитування

1. Есть еще webmoney.
2. А как с возвратом проблемных долгов? В webmoney это глухари.
В черном списке:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин Кандидаты на выписку: galex
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