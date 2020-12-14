Точно є сенс платити за кухню більше 5к євро? Маю позитивний досвід з фабричними модульними, найстарішу ставили в 2013 році - от її вже хочеться замінити чисто візуально, але все функціонує й досі. Поставлена у 2016 році зараз має стан 4,5 з 5. Востаннє ставила модульну в 2025 році, обійшлося щось близько 900 у.о за майже 4 м.пог. без встановлення.
Можна взагалі поєднати. Наприклад, якщо кухня буквою Г, то коротшу сторону хай меблярі роблять з нішами під техніку, вбудований холодильник, в кутку зараз пропонують взагалі міні-кладові з системою зберігання, а довша частина - модульна. Щодо кольору, то є кілька варіантів, щоб все це виглядало нормально:
а) підібрати матеріали одного й того ж виробника що у фабрики, що у мебляра;
б) підібрати кольори так, щоб вони між собою гармоніювали (умовно мебляр використовує Дуб Каселла, а модульна частина кухні буде в кольорі кашемір чи глиняний сірий)