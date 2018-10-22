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Чем оплачивать наложенный платеж и доставку на Новой Почте ?
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Як заощаджувати та економити
Додано: Сер 29 сер, 2018 08:05
Чем оплачивать наложенный платеж на Новой Почте ?
Чем оплачивать доставку на Новой Почте ?
Если есть выбор терминалов (Приват/Ощад) - какой выбирать ?
Хочется как минимум не попасть на комис (за кредитные),
а как максимум - получить кешбек.
Плачу за все платиной от Эксима и не парюсь, но вроде НП - чуть ли не единственное место, где она неэффективна.
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mustbe
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Додано: Сер 29 сер, 2018 13:23
Оплачивать наложенный платеж в пользу физического лица не рекомендуется с POS-терминалов Ощадбанка. Операция проходит как перевод средств.
Оплату следует производить с терминала ПриватБанка.
Если оплата происходит в пользу юрлица, то всё равно какой терминал.
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MASolomko
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Додано: Сер 29 сер, 2018 21:02
Речь идет о физлице.
Если Ощад - то кредитные нельзя, только свои. Без кешбека, но и без комиса.
Если Приват - то можно и кредитные. Комиса не будет, а возможно и кешбек капнет.
Верно ?
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mustbe
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Додано: Чет 30 сер, 2018 09:01
mustbe написав:
Верно ?
Да.
Перед оплатой картой по терминалу Вам дадут чек на роспись. Если в чеке назначение платежа указано "Переказ в оплату товарів/послуг // Безготівковий переказ коштів за документом N...", то операция пройдет покупкой и комиссии за счёт кредитных средств не будет. Иначе в чеке назначение указано "Прийом готівки // Експрес переказ коштів за документом N..." и Вы попадёте на комиссию с кредитки.
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MASolomko
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Додано: Чет 30 сер, 2018 10:14
А разве чек выдают не по факту уже произведенной оплаты?
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Слушатель
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Додано: Чет 30 сер, 2018 11:49
Чек от Новой Почты мне выдавали до оплаты, чек от pos-терминала уже после проводки картой.
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MASolomko
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Додано: Вів 11 вер, 2018 21:43
ще доставку та грошовий переказ (оплату за товар) можна робити через моб. додаток. Який там мсс треба перевіряти.
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casper12
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Додано: Пон 17 вер, 2018 18:29
Я только наличкой оплачиваю. А что можно как-то по другому?
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Nerpa
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Додано: П'ят 28 вер, 2018 18:31
При оплате наложенного платежа через мобильное приложение Новой Почты операция пройдет в виде пересылки денег с вытекающими последствиями.
Будьте бдительны.
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MASolomko
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Додано: Вів 23 жов, 2018 08:16
Кстати, в отделениях Новой Почты терминалов ПриватБанка уже нет — заменили терминалами Ощадбанка.
С кредитки можно оплатить без дополнительных расходов услуги доставки посылки и оплату по услуге "Контроль оплаты".
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MASolomko
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