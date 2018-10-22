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Чем оплачивать наложенный платеж
и доставку на Новой Почте ?

Чем оплачивать наложенный платеж и доставку на Новой Почте ?
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Сер 29 сер, 2018 08:05

Чем оплачивать наложенный платеж и доставку на Новой Почте ?

Чем оплачивать наложенный платеж на Новой Почте ?
Чем оплачивать доставку на Новой Почте ?
Если есть выбор терминалов (Приват/Ощад) - какой выбирать ?

Хочется как минимум не попасть на комис (за кредитные),
а как максимум - получить кешбек.

Плачу за все платиной от Эксима и не парюсь, но вроде НП - чуть ли не единственное место, где она неэффективна.
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 сер, 2018 13:23

Re: Чем оплачивать наложенный платеж и доставку на Новой Поч

Оплачивать наложенный платеж в пользу физического лица не рекомендуется с POS-терминалов Ощадбанка. Операция проходит как перевод средств.
Оплату следует производить с терминала ПриватБанка.

Если оплата происходит в пользу юрлица, то всё равно какой терминал.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 29 сер, 2018 21:02

Речь идет о физлице.

Если Ощад - то кредитные нельзя, только свои. Без кешбека, но и без комиса.
Если Приват - то можно и кредитные. Комиса не будет, а возможно и кешбек капнет.

Верно ?
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 сер, 2018 09:01

Re: Чем оплачивать наложенный платеж и доставку на Новой Поч

  mustbe написав:Верно ?
Да.

Перед оплатой картой по терминалу Вам дадут чек на роспись. Если в чеке назначение платежа указано "Переказ в оплату товарів/послуг // Безготівковий переказ коштів за документом N...", то операция пройдет покупкой и комиссии за счёт кредитных средств не будет. Иначе в чеке назначение указано "Прийом готівки // Експрес переказ коштів за документом N..." и Вы попадёте на комиссию с кредитки.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 30 сер, 2018 10:14

А разве чек выдают не по факту уже произведенной оплаты?
Слушатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 сер, 2018 11:49

Re: Чем оплачивать наложенный платеж и доставку на Новой Поч

Чек от Новой Почты мне выдавали до оплаты, чек от pos-терминала уже после проводки картой.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 11 вер, 2018 21:43

ще доставку та грошовий переказ (оплату за товар) можна робити через моб. додаток. Який там мсс треба перевіряти.
casper12
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Повідомлення Додано: Пон 17 вер, 2018 18:29

Re: Чем оплачивать наложенный платеж и доставку на Новой Поч

Я только наличкой оплачиваю. А что можно как-то по другому?
Nerpa
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 вер, 2018 18:31

Re: Чем оплачивать наложенный платеж и доставку на Новой Поч

При оплате наложенного платежа через мобильное приложение Новой Почты операция пройдет в виде пересылки денег с вытекающими последствиями.

Будьте бдительны.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 08:16

Re: Чем оплачивать наложенный платеж и доставку на Новой Поч

Кстати, в отделениях Новой Почты терминалов ПриватБанка уже нет — заменили терминалами Ощадбанка.

С кредитки можно оплатить без дополнительных расходов услуги доставки посылки и оплату по услуге "Контроль оплаты".
MASolomko
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