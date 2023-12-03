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Finance.ua: Чем заменить
российские сервисы телефонии

Finance.ua: Чем заменить российские сервисы телефонии
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 00:26

Finance.ua: Чем заменить российские сервисы телефонии

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Чем заменить российские сервисы телефонии. Краткий обзор предложений и функций.

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D2
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 14:59

где Zadarma ? скажу спорно, но по сравнению с , некоторые перечисленные - УГ
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 16:38

Яким сервісом можна замінити zvonok.com (Цікавить функція автопрозвону по великих клієнських базах.)
illya_laba
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 23:22

Re: Finance.ua: Чем заменить российские сервисы телефонии

Класс, на finance.ua раздают советы телефоным спамерам...
vpchelko
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Модератори: Ірина_, Модератор

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