Чем оплачивать наложенный платеж и доставку на Новой Почте ?

MASolomko написав:Да.
Перед оплатой картой по терминалу Вам дадут чек на роспись. Если в чеке назначение платежа указано "Переказ в оплату товарів/послуг // Безготівковий переказ коштів за документом N...", то операция пройдет покупкой и комиссии за счёт кредитных средств не будет. Иначе в чеке назначение указано "Прийом готівки // Експрес переказ коштів за документом N..." и Вы попадёте на комиссию с кредитки.
хм... спорно... на отделениях НП всегда выбирают для оплаты терминал Ощада, по кк никаких комиссий не было, проходит как покупка Возможно зависит от региона...