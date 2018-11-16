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Чем оплачивать наложенный платеж
и доставку на Новой Почте ?

Чем оплачивать наложенный платеж и доставку на Новой Почте ?
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Як заощаджувати та економити
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 18:15

  MASolomko написав:
  mustbe написав:Верно ?
Да.

Перед оплатой картой по терминалу Вам дадут чек на роспись. Если в чеке назначение платежа указано "Переказ в оплату товарів/послуг // Безготівковий переказ коштів за документом N...", то операция пройдет покупкой и комиссии за счёт кредитных средств не будет. Иначе в чеке назначение указано "Прийом готівки // Експрес переказ коштів за документом N..." и Вы попадёте на комиссию с кредитки.

хм... спорно... на отделениях НП всегда выбирают для оплаты терминал Ощада, по кк никаких комиссий не было, проходит как покупка :) Возможно зависит от региона...
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 16:31

  MASolomko написав:Кстати, в отделениях Новой Почты терминалов ПриватБанка уже нет — заменили терминалами Ощадбанка.

Терминалов Ощадбанка там тоже уже нет - есть только терминалы частной компании господина Климова - ТОВ "ПОСТ ФIНАНС" (тм ФОРПОСТ).

Цитирую...
"У фізичних осіб також залишається можливість оплатити замовлення в будь-якій з понад 6600 точок «FORPOST» у понад 2300 відділеннях «Нова пошта»."

http://forpost-system.com/news/post-fin ... plyus.html
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 16:45

Re: Чем оплачивать наложенный платеж и доставку на Новой Поч

Через пост финанс операция проходит как перевод, не как оплата, т.е. +4% в счет кредитных средств?
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  #<12
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