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Чем оплачивать наложенный платеж
и доставку на Новой Почте ?

Чем оплачивать наложенный платеж и доставку на Новой Почте ?
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Як заощаджувати та економити
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 18:15

  MASolomko написав:
  mustbe написав:Верно ?
Да.

Перед оплатой картой по терминалу Вам дадут чек на роспись. Если в чеке назначение платежа указано "Переказ в оплату товарів/послуг // Безготівковий переказ коштів за документом N...", то операция пройдет покупкой и комиссии за счёт кредитных средств не будет. Иначе в чеке назначение указано "Прийом готівки // Експрес переказ коштів за документом N..." и Вы попадёте на комиссию с кредитки.

хм... спорно... на отделениях НП всегда выбирают для оплаты терминал Ощада, по кк никаких комиссий не было, проходит как покупка :) Возможно зависит от региона...
Lost
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 16:31

  MASolomko написав:Кстати, в отделениях Новой Почты терминалов ПриватБанка уже нет — заменили терминалами Ощадбанка.

Терминалов Ощадбанка там тоже уже нет - есть только терминалы частной компании господина Климова - ТОВ "ПОСТ ФIНАНС" (тм ФОРПОСТ).

Цитирую...
"У фізичних осіб також залишається можливість оплатити замовлення в будь-якій з понад 6600 точок «FORPOST» у понад 2300 відділеннях «Нова пошта»."

http://forpost-system.com/news/post-fin ... plyus.html
Qwerty1999
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 16:45

Re: Чем оплачивать наложенный платеж и доставку на Новой Поч

Через пост финанс операция проходит как перевод, не как оплата, т.е. +4% в счет кредитных средств?
Слушатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 03:19

  Слушатель написав:Через пост финанс операция проходит как перевод, не как оплата, т.е. +4% в счет кредитных средств?

да
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 17:16

ну нічого. Терпіти p2p замість еквайрінга залишилось недовго. Скоро горох наведе порядок :mrgreen: :mrgreen:

Последнее время наблюдаем очень нездоровую тенденцию.

Все больше украинских торговцев договариваются с некоторыми банками на следующую схему проведения транзакций по картам:
банк ставит торговцу POS-терминал, а получателем средств при оплате картой выступает ни юрлицо и ни ЧП, а физлицо. Платеж при оплате картой проходит как платеж от одного физлица к другому.
Это практикует Новая почта, билетное агентство Карабас, билетный сервис vkino.uа и еще несколько компаний. Из банков на это идет Ощад и ПУМБ (не понимаю зачем они это делают).

Я призываю платежные системы, НБУ и фискальные органы обратить на это внимание, так как при вашем попустительстве подрывается сам принцип функционирования карточного бизнеса, при котором клиент не несет расходы при оплате картой в магазинах и вся ваша борьба за cashless псу под хвост.
casper12
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 17:24

це той самий випадок, коли свинорили та горох по одну сторону. При p2p замість еквайрінгу свинорили втрачають самі знаете що, а горох втрачає інтерчейндж. Тут наші інтереси співпали
casper12
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  #<12
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