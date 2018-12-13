Чем оплачивать наложенный платеж и доставку на Новой Почте ?

Перед оплатой картой по терминалу Вам дадут чек на роспись. Если в чеке назначение платежа указано "Переказ в оплату товарів/послуг // Безготівковий переказ коштів за документом N...", то операция пройдет покупкой и комиссии за счёт кредитных средств не будет. Иначе в чеке назначение указано "Прийом готівки // Експрес переказ коштів за документом N..." и Вы попадёте на комиссию с кредитки.
хм... спорно... на отделениях НП всегда выбирают для оплаты терминал Ощада, по кк никаких комиссий не было, проходит как покупка Возможно зависит от региона...
ну нічого. Терпіти p2p замість еквайрінга залишилось недовго. Скоро горох наведе порядок
Последнее время наблюдаем очень нездоровую тенденцию.
Все больше украинских торговцев договариваются с некоторыми банками на следующую схему проведения транзакций по картам: банк ставит торговцу POS-терминал, а получателем средств при оплате картой выступает ни юрлицо и ни ЧП, а физлицо. Платеж при оплате картой проходит как платеж от одного физлица к другому. Это практикует Новая почта, билетное агентство Карабас, билетный сервис vkino.uа и еще несколько компаний. Из банков на это идет Ощад и ПУМБ (не понимаю зачем они это делают).
Я призываю платежные системы, НБУ и фискальные органы обратить на это внимание, так как при вашем попустительстве подрывается сам принцип функционирования карточного бизнеса, при котором клиент не несет расходы при оплате картой в магазинах и вся ваша борьба за cashless псу под хвост.
В последнее время участились ситуации, когда торговые точки вместо оплаты через свои терминалы проводят операцию как перевод на карту. Они это делают, чтобы снизить свои расходы.
Это решение приводит к тому, что вы платите лишнюю комиссию. В случае оплаты с кредитных средств мы видим эту операцию, как перевод на карту другого банка и берем стандартную комиссию — 4%.
Мы хотим вас обезопасить от неожиданных комиссий и с 17 декабря, в случае совершения такой операции, мы будем блокировать ее, чтобы вы не заплатили неожиданную комиссию. Блокировка будет возникать, если при такой оплате будет задействована хоть одна копейка кредитных средств.
Траты в счет личных средств будут проходить успешно и без комиссии.
В последнее время участились ситуации, когда торговые точки вместо оплаты через свои терминалы проводят операцию как перевод на карту. Они это делают, чтобы снизить свои расходы.
Это решение приводит к тому, что вы платите лишнюю комиссию. В случае оплаты с кредитных средств мы видим эту операцию, как перевод на карту другого банка и берем стандартную комиссию — 4%.
Мы хотим вас обезопасить от неожиданных комиссий и с 17 декабря, в случае совершения такой операции, мы будем блокировать ее, чтобы вы не заплатили неожиданную комиссию. Блокировка будет возникать, если при такой оплате будет задействована хоть одна копейка кредитных средств.
Траты в счет личных средств будут проходить успешно и без комиссии.