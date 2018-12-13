Чем оплачивать наложенный платеж и доставку на Новой Почте ?

Мизантрóп, благодарю! Правильно ли я понимаю, что это будет распространяться лишь на карточки монобанка, и при оплате кредитной картой наложенного платежа в счет кредитных средств через любой терминал на новой почте 4% за использование кредитных средств начисляться не будет?
Слушатель написав:Мизантрóп, благодарю! Правильно ли я понимаю, что это будет распространяться лишь на карточки монобанка, и при оплате кредитной картой наложенного платежа в счет кредитных средств через любой терминал на новой почте 4% за использование кредитных средств начисляться не будет?
нет, вы просто не сможете оплатить картой моно кредитными средствами наложенный платеж через терминал ощадбанка, где транзакция идет как перевод с комиссией 4%. Через терминал привата идет как покупка, но их убирают с отделений.
Некоторые украинские компании, которые принимают от клиентов оплату картами через POS-терминалы, договариваются с банками о замене статуса таких платежей с торгового эквайринга (платежи юрлицу или ФЛП) на платежи физлицу. Для пользователей это может обернуться неожиданной комиссией в 4% при оплате товаров или услуг картой кредитными деньгами. Недавно о подобных случаях рассказывали в monobank, а на днях клиенты стали получать сообщения с предупреждениями о таких случаях от «ПриватБанк». В «Нова пошта» отмечают, что не снимают комиссии с клиентов, это – дело рук банков, и что банкам регулярно предлагают эти комиссии отменить. Редактор AIN.UA разобралась, откуда берется эта комиссия. https://ain.ua/2018/12/14/otkuda-berets ... komissiya/