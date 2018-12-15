Чем оплачивать наложенный платеж и доставку на Новой Почте ?

Мизантрóп, благодарю! Правильно ли я понимаю, что это будет распространяться лишь на карточки монобанка, и при оплате кредитной картой наложенного платежа в счет кредитных средств через любой терминал на новой почте 4% за использование кредитных средств начисляться не будет?
Слушатель написав:Мизантрóп, благодарю! Правильно ли я понимаю, что это будет распространяться лишь на карточки монобанка, и при оплате кредитной картой наложенного платежа в счет кредитных средств через любой терминал на новой почте 4% за использование кредитных средств начисляться не будет?
нет, вы просто не сможете оплатить картой моно кредитными средствами наложенный платеж через терминал ощадбанка, где транзакция идет как перевод с комиссией 4%. Через терминал привата идет как покупка, но их убирают с отделений.
Некоторые украинские компании, которые принимают от клиентов оплату картами через POS-терминалы, договариваются с банками о замене статуса таких платежей с торгового эквайринга (платежи юрлицу или ФЛП) на платежи физлицу. Для пользователей это может обернуться неожиданной комиссией в 4% при оплате товаров или услуг картой кредитными деньгами. Недавно о подобных случаях рассказывали в monobank, а на днях клиенты стали получать сообщения с предупреждениями о таких случаях от «ПриватБанк». В «Нова пошта» отмечают, что не снимают комиссии с клиентов, это – дело рук банков, и что банкам регулярно предлагают эти комиссии отменить. Редактор AIN.UA разобралась, откуда берется эта комиссия. https://ain.ua/2018/12/14/otkuda-berets ... komissiya/
lel Пусть хитрожопая Новая почта свои сказки простым людям рассказывает. Мы ж тут люди грамотные и понимаем, что НП просто перекладывает свои расходы на клиентов. Эквайринг и п2п разные вещи. Сегодня забираю товар наложкой, прошу терминал Привата. Знаю что ещё позавчера их было два. Девочка мне предлагает прийти через час. Т.к. "первый терминал" на обеде. А второй вчера забрал главный офис, потому что появилось очень много "умников" и они на этом деньги теряют. Сказал ей, что с сегодняшнего дня Приват будет давать отлуп по своим кредиткам на их ощадовских терминалах, а через два дня и монобанк. Очень удивилась.
П.С. Сам ФОП, есть несколько терминалов. Плачу банку проценты за эквайринг и считаю это правильным. А вот когда компания занимающая большую часть рынка, внаглую свои расходы перекладывает на клиента, при этом не ставля его в известность. То её нужно наказывать. Иначе, все торговцы перейдут на такую форму расчётов и кредитки как класс отомрут.
П.П.С. После этой статьи, я бы на на месте Привата и Моно вобще запретил расчёты своими картами на НП. Но и так неплохо вышло.