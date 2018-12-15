Чем оплачивать наложенный платеж и доставку на Новой Почте ?

Додано: Суб 15 гру, 2018 17:48

lel

Пусть хитрожопая Новая почта свои сказки простым людям рассказывает. Мы ж тут люди грамотные и понимаем, что НП просто перекладывает свои расходы на клиентов. Эквайринг и п2п разные вещи.

Сегодня забираю товар наложкой, прошу терминал Привата. Знаю что ещё позавчера их было два.

Девочка мне предлагает прийти через час. Т.к. "первый терминал" на обеде. А второй вчера забрал главный офис, потому что появилось очень много "умников" и они на этом деньги теряют.

Сказал ей, что с сегодняшнего дня Приват будет давать отлуп по своим кредиткам на их ощадовских терминалах, а через два дня и монобанк. Очень удивилась.



П.С. Сам ФОП, есть несколько терминалов. Плачу банку проценты за эквайринг и считаю это правильным.

А вот когда компания занимающая большую часть рынка, внаглую свои расходы перекладывает на клиента, при этом не ставля его в известность. То её нужно наказывать. Иначе, все торговцы перейдут на такую форму расчётов и кредитки как класс отомрут.



П.П.С. После этой статьи, я бы на на месте Привата и Моно вобще запретил расчёты своими картами на НП. Но и так неплохо вышло.

Кто не пьёт, тот не рискует.