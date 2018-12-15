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Чем оплачивать наложенный платеж
и доставку на Новой Почте ?

Чем оплачивать наложенный платеж и доставку на Новой Почте ?
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Як заощаджувати та економити
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 10:53

Мизантрóп, благодарю!
Правильно ли я понимаю, что это будет распространяться лишь на карточки монобанка, и при оплате кредитной картой наложенного платежа в счет кредитных средств через любой терминал на новой почте 4% за использование кредитных средств начисляться не будет?
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 10:57

Слушатель ХЗ че у Гороха в голове
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 11:09

  Слушатель написав:Мизантрóп, благодарю!
Правильно ли я понимаю, что это будет распространяться лишь на карточки монобанка, и при оплате кредитной картой наложенного платежа в счет кредитных средств через любой терминал на новой почте 4% за использование кредитных средств начисляться не будет?

нет, вы просто не сможете оплатить картой моно кредитными средствами наложенный платеж через терминал ощадбанка, где транзакция идет как перевод с комиссией 4%.
Через терминал привата идет как покупка, но их убирают с отделений.
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 18:02

Re: Чем оплачивать наложенный платеж и доставку на Новой Поч

Некоторые украинские компании, которые принимают от клиентов оплату картами через POS-терминалы, договариваются с банками о замене статуса таких платежей с торгового эквайринга (платежи юрлицу или ФЛП) на платежи физлицу. Для пользователей это может обернуться неожиданной комиссией в 4% при оплате товаров или услуг картой кредитными деньгами. Недавно о подобных случаях рассказывали в monobank, а на днях клиенты стали получать сообщения с предупреждениями о таких случаях от «ПриватБанк». В «Нова пошта» отмечают, что не снимают комиссии с клиентов, это – дело рук банков, и что банкам регулярно предлагают эти комиссии отменить. Редактор AIN.UA разобралась, откуда берется эта комиссия. https://ain.ua/2018/12/14/otkuda-berets ... komissiya/
lel
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 17:48

lel
Пусть хитрожопая Новая почта свои сказки простым людям рассказывает. Мы ж тут люди грамотные и понимаем, что НП просто перекладывает свои расходы на клиентов. Эквайринг и п2п разные вещи.
Сегодня забираю товар наложкой, прошу терминал Привата. Знаю что ещё позавчера их было два.
Девочка мне предлагает прийти через час. Т.к. "первый терминал" на обеде. А второй вчера забрал главный офис, потому что появилось очень много "умников" и они на этом деньги теряют.
Сказал ей, что с сегодняшнего дня Приват будет давать отлуп по своим кредиткам на их ощадовских терминалах, а через два дня и монобанк. Очень удивилась.

П.С. Сам ФОП, есть несколько терминалов. Плачу банку проценты за эквайринг и считаю это правильным.
А вот когда компания занимающая большую часть рынка, внаглую свои расходы перекладывает на клиента, при этом не ставля его в известность. То её нужно наказывать. Иначе, все торговцы перейдут на такую форму расчётов и кредитки как класс отомрут.

П.П.С. После этой статьи, я бы на на месте Привата и Моно вобще запретил расчёты своими картами на НП. Но и так неплохо вышло.
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 11:32

Re: Чем оплачивать наложенный платеж и доставку на Новой Поч

Чувствую Новая Почта, таки огребёт на орехи.

https://www.facebook.com/oleg.gorohovsky?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARBqnzljmLM5ubz12BthKKj2MTZNNf8M215svGawqLoDi0clZ_5Ts5ahlQtePcsjVz5yrN49Gqr6d1jc&hc_ref=ARQySa3lP0BpJaRlJnkL9YalOfE38xc2jaimO6OgzWp4jvj7Mk22RqjjuvCJ5j4GBgw&fref=nf

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Кто не пьёт, тот не рискует.
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