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Чем оплачивать наложенный платеж
и доставку на Новой Почте ?

Чем оплачивать наложенный платеж и доставку на Новой Почте ?
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Як заощаджувати та економити
  #<1234
Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 16:11

  Фантом написав:
  qwe_ua написав:Прикольно читать комменты тех, у кого Моно и +4%, и тех, у кого без % (а иногда и Грейс :)). "Мнения разделились"

Похоже благодаря Моно НП опять начнет наложку брать налом и в конверт упаковывать :)

Зы: НП надо сделать % при наложенном платеже меньше, если платишь картой, и поставить табличку со списком банков, где % не будет со стороны эмитента. Эмитенты в очередь станут чтобы напечатать таблички?


Для этого придётся провести с населением работу по повышению финансовой грамотности :D , т.к. у одного и того же эмитента есть разные карты.
А Новой почте, нужно попуститься немного. Я уже давно стараюсь где это возможно, посылки отправлять и получать через Укрпочту. Вы не поверите, но сервис не хуже чем на НП, а цены гораздо ниже.

Ну вот и прекрасно, у вас есть выбор - оплатить картой в приличной компании дороже, или наликом в обшарпанной конуре постояв в очереди, но дешевле :mrgreen:
Пускай все так и остаётся 8)
а привату и моно лучше отменить комиссию на исходящие п2п переводы, ввести нормальный кешбек и не жарить клиентов за эквайринговые операции на 4%, получая ещё и интерчендж 1,8%
а любых предпринимателей - будь то атб с кассирами или новая почта с переводами, оставить в покое... а то не ровен час ростовщиков начнут на вилы сажать за жадность и длинный язык
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