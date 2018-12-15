Чем оплачивать наложенный платеж и доставку на Новой Почте ?

Фантом написав:qwe_ua написав:Прикольно читать комменты тех, у кого Моно и +4%, и тех, у кого без % (а иногда и Грейс ). "Мнения разделились"
Похоже благодаря Моно НП опять начнет наложку брать налом и в конверт упаковывать
Зы: НП надо сделать % при наложенном платеже меньше, если платишь картой, и поставить табличку со списком банков, где % не будет со стороны эмитента. Эмитенты в очередь станут чтобы напечатать таблички?
Для этого придётся провести с населением работу по повышению финансовой грамотности , т.к. у одного и того же эмитента есть разные карты.
А Новой почте, нужно попуститься немного. Я уже давно стараюсь где это возможно, посылки отправлять и получать через Укрпочту. Вы не поверите, но сервис не хуже чем на НП, а цены гораздо ниже.
Ну вот и прекрасно, у вас есть выбор - оплатить картой в приличной компании дороже, или наликом в обшарпанной конуре постояв в очереди, но дешевле
Пускай все так и остаётся
а привату и моно лучше отменить комиссию на исходящие п2п переводы, ввести нормальный кешбек и не жарить клиентов за эквайринговые операции на 4%, получая ещё и интерчендж 1,8%
а любых предпринимателей - будь то атб с кассирами или новая почта с переводами, оставить в покое... а то не ровен час ростовщиков начнут на вилы сажать за жадность и длинный язык