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Чем оплачивать наложенный платеж и доставку на Новой Почте ?
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Як заощаджувати та економити
Додано: Нед 16 гру, 2018 16:11
Фантом написав: qwe_ua написав:
Прикольно читать комменты тех, у кого Моно и +4%, и тех, у кого без % (а иногда и Грейс
). "Мнения разделились"
Похоже благодаря Моно НП опять начнет наложку брать налом и в конверт упаковывать
Зы: НП надо сделать % при наложенном платеже меньше, если платишь картой, и поставить табличку со списком банков, где % не будет со стороны эмитента. Эмитенты в очередь станут чтобы напечатать таблички?
Для этого придётся провести с населением работу по повышению финансовой грамотности
, т.к. у одного и того же эмитента есть разные карты.
А Новой почте, нужно попуститься немного. Я уже давно стараюсь где это возможно, посылки отправлять и получать через Укрпочту. Вы не поверите, но сервис не хуже чем на НП, а цены гораздо ниже.
Ну вот и прекрасно, у вас есть выбор - оплатить картой в приличной компании дороже, или наликом в обшарпанной конуре постояв в очереди, но дешевле
Пускай все так и остаётся
а привату и моно лучше отменить комиссию на исходящие п2п переводы, ввести нормальный кешбек и не жарить клиентов за эквайринговые операции на 4%, получая ещё и интерчендж 1,8%
а любых предпринимателей - будь то атб с кассирами или новая почта с переводами, оставить в покое... а то не ровен час ростовщиков начнут на вилы сажать за жадность и длинный язык
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Додано: Пон 17 гру, 2018 14:12
qwe_ua написав:
...если платишь картой, и поставить табличку со списком банков, где % не будет со стороны эмитента.
Озвучьте, пожалуйста, список банков, которые позволяют слать кредитные средства через P2P без комиссии со своей стороны и ещё в льготном периоде остаться.
Stringer написав:
а привату и моно лучше отменить комиссию на исходящие п2п переводы, ввести нормальный кешбек и не жарить клиентов за эквайринговые операции на 4%, получая ещё и интерчендж 1,8%
Писали же в теме, что при P2P прибыль получает только банк, поставивший терминал, эмитенты в пролете.
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MASolomko
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Додано: Пон 17 гру, 2018 14:21
MASolomko написав:Озвучьте, пожалуйста, список банков, которые позволяют слать кредитные средства через P2P без комиссии со своей стороны и ещё в льготном периоде остаться.
У меня ПУМБ. Переводы без комиссии. В Рацио был Грейс на наличные, в новых продуктах убрали.
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qwe_ua
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Додано: Пон 17 гру, 2018 14:47
MASolomko написав: qwe_ua написав:
...если платишь картой, и поставить табличку со списком банков, где % не будет со стороны эмитента.
Озвучьте, пожалуйста, список банков, которые позволяют слать кредитные средства через P2P без комиссии со своей стороны и ещё в льготном периоде остаться.
Stringer написав:
а привату и моно лучше отменить комиссию на исходящие п2п переводы, ввести нормальный кешбек и не жарить клиентов за эквайринговые операции на 4%, получая ещё и интерчендж 1,8%
Писали же в теме, что при P2P прибыль получает только банк, поставивший терминал, эмитенты в пролете.
Приват берет комиссию за п2п со своих, а не кредитных.
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