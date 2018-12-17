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Чем оплачивать наложенный платеж
и доставку на Новой Почте ?

Чем оплачивать наложенный платеж и доставку на Новой Почте ?
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Як заощаджувати та економити
  #<1234
Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 16:11

  Фантом написав:
  qwe_ua написав:Прикольно читать комменты тех, у кого Моно и +4%, и тех, у кого без % (а иногда и Грейс :)). "Мнения разделились"

Похоже благодаря Моно НП опять начнет наложку брать налом и в конверт упаковывать :)

Зы: НП надо сделать % при наложенном платеже меньше, если платишь картой, и поставить табличку со списком банков, где % не будет со стороны эмитента. Эмитенты в очередь станут чтобы напечатать таблички?


Для этого придётся провести с населением работу по повышению финансовой грамотности :D , т.к. у одного и того же эмитента есть разные карты.
А Новой почте, нужно попуститься немного. Я уже давно стараюсь где это возможно, посылки отправлять и получать через Укрпочту. Вы не поверите, но сервис не хуже чем на НП, а цены гораздо ниже.

Ну вот и прекрасно, у вас есть выбор - оплатить картой в приличной компании дороже, или наликом в обшарпанной конуре постояв в очереди, но дешевле :mrgreen:
Пускай все так и остаётся 8)
а привату и моно лучше отменить комиссию на исходящие п2п переводы, ввести нормальный кешбек и не жарить клиентов за эквайринговые операции на 4%, получая ещё и интерчендж 1,8%
а любых предпринимателей - будь то атб с кассирами или новая почта с переводами, оставить в покое... а то не ровен час ростовщиков начнут на вилы сажать за жадность и длинный язык
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 14:12

Re: Чем оплачивать наложенный платеж и доставку на Новой Поч

  qwe_ua написав:...если платишь картой, и поставить табличку со списком банков, где % не будет со стороны эмитента.
Озвучьте, пожалуйста, список банков, которые позволяют слать кредитные средства через P2P без комиссии со своей стороны и ещё в льготном периоде остаться.

  Stringer написав:а привату и моно лучше отменить комиссию на исходящие п2п переводы, ввести нормальный кешбек и не жарить клиентов за эквайринговые операции на 4%, получая ещё и интерчендж 1,8%
Писали же в теме, что при P2P прибыль получает только банк, поставивший терминал, эмитенты в пролете.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 14:21

Re: Чем оплачивать наложенный платеж и доставку на Новой Поч

MASolomko написав:Озвучьте, пожалуйста, список банков, которые позволяют слать кредитные средства через P2P без комиссии со своей стороны и ещё в льготном периоде остаться.

У меня ПУМБ. Переводы без комиссии. В Рацио был Грейс на наличные, в новых продуктах убрали.
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 14:47

  MASolomko написав:
  qwe_ua написав:...если платишь картой, и поставить табличку со списком банков, где % не будет со стороны эмитента.
Озвучьте, пожалуйста, список банков, которые позволяют слать кредитные средства через P2P без комиссии со своей стороны и ещё в льготном периоде остаться.

  Stringer написав:а привату и моно лучше отменить комиссию на исходящие п2п переводы, ввести нормальный кешбек и не жарить клиентов за эквайринговые операции на 4%, получая ещё и интерчендж 1,8%
Писали же в теме, что при P2P прибыль получает только банк, поставивший терминал, эмитенты в пролете.

Приват берет комиссию за п2п со своих, а не кредитных.
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 16:53

Re: Чем оплачивать наложенный платеж и доставку на Новой Поч

Переключился на УкрПочту, последней каплей стала хитроЖопость НП с терминальными проводками р2р, это очень коварно по отношению к клиенту.
Сам чуть на комсу не попал, благо, заранее проставленные лимиты сработали.
ziks
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 02:28

  Stringer написав:а любых предпринимателей - будь то атб с кассирами или новая почта с переводами, оставить в покое... а то не ровен час ростовщиков начнут на вилы сажать за жадность и длинный язык

Оставить в покое махинаторов конечно можно,
только от этого они честнее не станут.
ТОВ "НОВА ПОШТА" является плательщиком НДС.
Вопрос к защитникам "Новой Почты" - кто нибудь из вас видел в фискальном чеке хоть какое-то упоминание всем известных трёх букв НДС (ПДВ).
Я с мая 2018 ни разу не видел таких текстов, а всё больше р2р-переводы на деревню дедушке.
По большому счёту это тянет на мошенничество, по мелкому - на сокрытие доходов от налогообложения.
Фискальными чеками с формулировкой р2р-перевод теперь можно только подтереться - ни одна уважающая себя бухгалтерия не захочет относить денежные переводы на себестоимость (затраты). Ну а те, кто всё-таки рискнёт - при очередной проверке получат штраф и доначисления по налогам.
Qwerty1999
 
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