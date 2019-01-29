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Чем оплачивать наложенный платеж и доставку на Новой Почте ?
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Як заощаджувати та економити
Додано: Нед 16 гру, 2018 16:11
Фантом написав: qwe_ua написав:
Прикольно читать комменты тех, у кого Моно и +4%, и тех, у кого без % (а иногда и Грейс
). "Мнения разделились"
Похоже благодаря Моно НП опять начнет наложку брать налом и в конверт упаковывать
Зы: НП надо сделать % при наложенном платеже меньше, если платишь картой, и поставить табличку со списком банков, где % не будет со стороны эмитента. Эмитенты в очередь станут чтобы напечатать таблички?
Для этого придётся провести с населением работу по повышению финансовой грамотности
, т.к. у одного и того же эмитента есть разные карты.
А Новой почте, нужно попуститься немного. Я уже давно стараюсь где это возможно, посылки отправлять и получать через Укрпочту. Вы не поверите, но сервис не хуже чем на НП, а цены гораздо ниже.
Ну вот и прекрасно, у вас есть выбор - оплатить картой в приличной компании дороже, или наликом в обшарпанной конуре постояв в очереди, но дешевле
Пускай все так и остаётся
а привату и моно лучше отменить комиссию на исходящие п2п переводы, ввести нормальный кешбек и не жарить клиентов за эквайринговые операции на 4%, получая ещё и интерчендж 1,8%
а любых предпринимателей - будь то атб с кассирами или новая почта с переводами, оставить в покое... а то не ровен час ростовщиков начнут на вилы сажать за жадность и длинный язык
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Додано: Пон 17 гру, 2018 14:12
qwe_ua написав:
...если платишь картой, и поставить табличку со списком банков, где % не будет со стороны эмитента.
Озвучьте, пожалуйста, список банков, которые позволяют слать кредитные средства через P2P без комиссии со своей стороны и ещё в льготном периоде остаться.
Stringer написав:
а привату и моно лучше отменить комиссию на исходящие п2п переводы, ввести нормальный кешбек и не жарить клиентов за эквайринговые операции на 4%, получая ещё и интерчендж 1,8%
Писали же в теме, что при P2P прибыль получает только банк, поставивший терминал, эмитенты в пролете.
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MASolomko
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Додано: Пон 17 гру, 2018 14:21
MASolomko написав:Озвучьте, пожалуйста, список банков, которые позволяют слать кредитные средства через P2P без комиссии со своей стороны и ещё в льготном периоде остаться.
У меня ПУМБ. Переводы без комиссии. В Рацио был Грейс на наличные, в новых продуктах убрали.
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qwe_ua
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Додано: Пон 17 гру, 2018 14:47
MASolomko написав: qwe_ua написав:
...если платишь картой, и поставить табличку со списком банков, где % не будет со стороны эмитента.
Озвучьте, пожалуйста, список банков, которые позволяют слать кредитные средства через P2P без комиссии со своей стороны и ещё в льготном периоде остаться.
Stringer написав:
а привату и моно лучше отменить комиссию на исходящие п2п переводы, ввести нормальный кешбек и не жарить клиентов за эквайринговые операции на 4%, получая ещё и интерчендж 1,8%
Писали же в теме, что при P2P прибыль получает только банк, поставивший терминал, эмитенты в пролете.
Приват берет комиссию за п2п со своих, а не кредитных.
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Додано: Пон 17 гру, 2018 16:53
Переключился на УкрПочту, последней каплей стала хитроЖопость НП с терминальными проводками р2р, это очень коварно по отношению к клиенту.
Сам чуть на комсу не попал, благо, заранее проставленные лимиты сработали.
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ziks
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Додано: Вів 18 гру, 2018 02:28
Stringer написав:
а любых предпринимателей - будь то атб с кассирами или новая почта с переводами, оставить в покое... а то не ровен час ростовщиков начнут на вилы сажать за жадность и длинный язык
Оставить в покое махинаторов конечно можно,
только от этого они честнее не станут.
ТОВ "НОВА ПОШТА" является плательщиком НДС.
Вопрос к защитникам "Новой Почты" - кто нибудь из вас видел в фискальном чеке хоть какое-то упоминание всем известных трёх букв НДС (ПДВ).
Я с мая 2018 ни разу не видел таких текстов, а всё больше р2р-переводы на деревню дедушке.
По большому счёту это тянет на мошенничество, по мелкому - на сокрытие доходов от налогообложения.
Фискальными чеками с формулировкой р2р-перевод теперь можно только подтереться - ни одна уважающая себя бухгалтерия не захочет относить денежные переводы на себестоимость (затраты). Ну а те, кто всё-таки рискнёт - при очередной проверке получат штраф и доначисления по налогам.
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Qwerty1999
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Додано: Вів 18 гру, 2018 10:36
Qwerty1999 написав:
ТОВ "НОВА ПОШТА" является плательщиком НДС.
Вопрос к защитникам "Новой Почты" - кто нибудь из вас видел в фискальном чеке хоть какое-то упоминание всем известных трёх букв НДС (ПДВ).
У них у Новой Почты по крайней мере в Одессе почти нет своих кассовых аппаратов, как бы на аутсорсинге ))) Большинство РРО зарегистрированы на Пост Финанс, которая похоже не плательщик ПДВ как полубанковское учреждение, а уже с кассового аппарата Пост Финанс денежки перечисляются на счет Новой Почты за перевозку.
Так же как и большинство отделений в Одессе - это обычные франчайзи с договорами с Новой Почтой.
))) Кстати и большинство магазинов Рошен, будете удивлены, оперируются под видом ФОПов или разных франчайзи.
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freeze
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Додано: Сер 30 січ, 2019 19:46
Надо получить посылку в отделении. На сайте числиться вид оплаты "Контроль оплаты" (насколько понимаю это не наложка физлицу). На терминале Ощада оплату по такому виду не проводил, терминалов Привата в отделении уже нет.
Какие MCC при оплате в отделении через POS и оплате на сайте? Не 8999?
Как через сайт проверить, что за кредитные средства банк не слупит комиссию (если что, то в личку)? В арсенале есть моно, Вика, В5 и Конкорд.
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MASolomko
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