Чем оплачивать наложенный платеж и доставку на Новой Почте ?

Додано: Вів 18 гру, 2018 02:28

Stringer написав: а любых предпринимателей - будь то атб с кассирами или новая почта с переводами, оставить в покое... а то не ровен час ростовщиков начнут на вилы сажать за жадность и длинный язык а любых предпринимателей - будь то атб с кассирами или новая почта с переводами, оставить в покое... а то не ровен час ростовщиков начнут на вилы сажать за жадность и длинный язык

Оставить в покое махинаторов конечно можно,только от этого они честнее не станут.ТОВ "НОВА ПОШТА" является плательщиком НДС.Вопрос к защитникам "Новой Почты" - кто нибудь из вас видел в фискальном чеке хоть какое-то упоминание всем известных трёх букв НДС (ПДВ).Я с мая 2018 ни разу не видел таких текстов, а всё больше р2р-переводы на деревню дедушке.По большому счёту это тянет на мошенничество, по мелкому - на сокрытие доходов от налогообложения.Фискальными чеками с формулировкой р2р-перевод теперь можно только подтереться - ни одна уважающая себя бухгалтерия не захочет относить денежные переводы на себестоимость (затраты). Ну а те, кто всё-таки рискнёт - при очередной проверке получат штраф и доначисления по налогам.