Чем оплачивать наложенный платеж и доставку на Новой Почте ?

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Як заощаджувати та економити
Додано: Вів 14 тра, 2019 20:50
Re: Чем оплачивать наложенный платеж и доставку на Новой Поч
Чи можна звичайну доставку НП з післяплатою оплатити через додаток або сайт НП так, щоб був КБ? Чи там все одно за товар буде р2р, а доставка окремо якось?
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Додано: Сер 15 тра, 2019 06:36
Re: Чем оплачивать наложенный платеж и доставку на Новой Поч
kreuz, після оплати у виписці за платіжною карткою будуть дві окремі операції: сама доставка і післяплата товару.
Через додаток і сайт оплата доставки у мене проходила з MCC-кодом 8999.
Якщо післяплату отримає фізособа, то буде p2p-переказ. Якщо юрособа/фоп, — покупка. Це можна дізнатися при перевірці на сайті (якщо контроль оплати, то покупка), у додатку показує не так.
Додано: Сер 15 тра, 2019 09:06
Не зрозумів, що таке контроль оплати на сайті? Приходитиме 3DS лише на покупку, а р2р буде без підтвердження, хіба таке можливо?
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Додано: Сер 15 тра, 2019 09:07
Re: Чем оплачивать наложенный платеж и доставку на Новой Поч
Гадаю, доречно додати це саме тут...
ОЛХ розбиває платіж на два: власне за товар (р2р 6012) + за доставку (4215). Здається жоден не дасть КБ в ЕКСІМі, тому актуальне моє питання 4...
Цікаво, що 3DS приходить лише за товар, а за доставку взагалі без авторизації іде. Чому так?
Початок тут: Байки про банки і не тільки....
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Додано: Сер 15 тра, 2019 10:38
Re: Чем оплачивать наложенный платеж и доставку на Новой Поч
Накладний платіж (післяплата) для відправника фізособи пропонується у вигляді послуги "Грошовий переказ" або "Миттєвий грошовий переказ" //усе це для одержавача є p2p-переказ//, а для відправника юрособи/ФІП при наявності договору з Новою Поштою — у вигляді послуги "Контроль оплати" //для одержувача йде, як оплата//. Вид послуги оплати можливо подивитись на сайті Пошти у
Додано: Сер 15 тра, 2019 12:04
Re: Чем оплачивать наложенный платеж и доставку на Новой Поч
если подытожить то наложка из лицу с процентами как перевод частному лицу
если наложка юр лицу то возможно как оплата
карты принимают, но при оплате с кредитных средств возможна комисиия как заперевод физ лицу
все верно ? ничего не поменялось
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 https://2k.livejournal.com/520078.html
Додано: Сер 15 тра, 2019 13:50
Re: Чем оплачивать наложенный платеж и доставку на Новой Поч
yama, с кредитных средств оплачивать p2p (наложка для физлица) будет дороже
Я оплачивал наложку для юрлица, который имеет договор с НП, с кредитных средств — комиссий не было. Кошерная оплата)
Додано: Вів 21 тра, 2019 10:34
Re: Чем оплачивать наложенный платеж и доставку на Новой Поч
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