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Чем оплачивать наложенный платеж
и доставку на Новой Почте ?

Чем оплачивать наложенный платеж и доставку на Новой Почте ?
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Як заощаджувати та економити
  #<12345
Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2019 20:50

Re: Чем оплачивать наложенный платеж и доставку на Новой Поч

Чи можна звичайну доставку НП з післяплатою оплатити через додаток або сайт НП так, щоб був КБ? Чи там все одно за товар буде р2р, а доставка окремо якось?
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2019 06:36

Re: Чем оплачивать наложенный платеж и доставку на Новой Поч

kreuz, після оплати у виписці за платіжною карткою будуть дві окремі операції: сама доставка і післяплата товару.
Через додаток і сайт оплата доставки у мене проходила з MCC-кодом 8999.

Якщо післяплату отримає фізособа, то буде p2p-переказ. Якщо юрособа/фоп, — покупка. Це можна дізнатися при перевірці на сайті (якщо контроль оплати, то покупка), у додатку показує не так.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2019 09:06

  MASolomko написав:kreuz, після оплати у виписці за платіжною карткою будуть дві окремі операції: сама доставка і післяплата товару.
Через додаток і сайт оплата доставки у мене проходила з MCC-кодом 8999.

Якщо післяплату отримає фізособа, то буде p2p-переказ. Якщо юрособа/фоп, — покупка. Це можна дізнатися при перевірці на сайті (якщо контроль оплати, то покупка), у додатку показує не так.

Не зрозумів, що таке контроль оплати на сайті? Приходитиме 3DS лише на покупку, а р2р буде без підтвердження, хіба таке можливо?
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2019 09:07

Re: Чем оплачивать наложенный платеж и доставку на Новой Поч

Гадаю, доречно додати це саме тут...

ОЛХ розбиває платіж на два: власне за товар (р2р 6012) + за доставку (4215). Здається жоден не дасть КБ в ЕКСІМі, тому актуальне моє питання 4...

Цікаво, що 3DS приходить лише за товар, а за доставку взагалі без авторизації іде. Чому так?

Початок тут: Байки про банки і не тільки....
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2019 10:38

Re: Чем оплачивать наложенный платеж и доставку на Новой Поч

  kreuz написав:Не зрозумів, що таке контроль оплати на сайті?
Накладний платіж (післяплата) для відправника фізособи пропонується у вигляді послуги "Грошовий переказ" або "Миттєвий грошовий переказ" //усе це для одержавача є p2p-переказ//, а для відправника юрособи/ФІП при наявності договору з Новою Поштою — у вигляді послуги "Контроль оплати" //для одержувача йде, як оплата//. Вид послуги оплати можливо подивитись на сайті Пошти у розділі "Відстежити". У мобільному додатку відображається не так.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2019 12:04

Re: Чем оплачивать наложенный платеж и доставку на Новой Поч

если подытожить то наложка из лицу с процентами как перевод частному лицу
если наложка юр лицу то возможно как оплата
карты принимают, но при оплате с кредитных средств возможна комисиия как заперевод физ лицу
все верно ? ничего не поменялось
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yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2019 13:50

Re: Чем оплачивать наложенный платеж и доставку на Новой Поч

yama, с кредитных средств оплачивать p2p (наложка для физлица) будет дороже :D

Я оплачивал наложку для юрлица, который имеет договор с НП, с кредитных средств — комиссий не было. Кошерная оплата)
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 10:34

Re: Чем оплачивать наложенный платеж и доставку на Новой Поч

  MASolomko написав:с кредитных средств — комиссий не было. Кошерная оплата)


а КБ де? :)
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 16:55

Волей случая пришлось оплатить наложенный платёж и доставку на новой почте с альфабанковской ультры, сначала терминалом, а потом ещё одну посылку в онлайне. Результат неутешительный: хоть никаких комиссий и не взяли, но и орехов не начислили тоже никаких. Была мысль, что хотя бы за услуги самой почты стандартные 0,5% должны капнуть, однако нет.
Кстати, на новой почте нововведение: отказались брать разные карты для оплаты услуг почты и для наложенного платежа, хотя сильно подозреваю, что это просто смесь неграмотности с синдромом вахтера у конкретного оператора на месте. Не положено, программа не пропустит и т.д., хотя карта проводилась дважды, с вводом пин-кода. Сумма была мелочная, поэтому докапываться до истины не стал.
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Сегодня кум платил на новой почте за квадрокоптер сыну 12к. МСС 4214.
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