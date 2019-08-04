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Чем оплачивать наложенный платеж и доставку на Новой Почте ?
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Як заощаджувати та економити
Додано: Вів 17 вер, 2019 14:02
Я последнее время оплачиваю через приложение Новой почты картой
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Lili_M
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