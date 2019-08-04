Чем оплачивать наложенный платеж и доставку на Новой Почте ?

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Як заощаджувати та економити
Додано: Вів 17 вер, 2019 14:02
Re: Чем оплачивать наложенный платеж и доставку на Новой Поч
Я последнее время оплачиваю через приложение Новой почты картой
Додано: Вів 17 вер, 2019 17:21
Додано: Нед 22 вер, 2019 00:28
Re: Чем оплачивать наложенный платеж и доставку на Новой Поч
Советую не покупать товар с наложенным платежем вообще. Когда-то тоже к этому относился просто, пока не начал записывает эти расходы отдельно доставку, отдельно наложка. Был очень неприятно удивлен тем, что наложка в среднем, обходится дороже доставки, причем иногда в два а то и три раза. Больше с наложкой не связываюсь.
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