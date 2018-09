Форуми / Все про гроші: інші

Додано: Пон 03 вер, 2018 18:15 НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ VS НАЛОГ НА ВЫВЕДЕННЫЙ КАПИТАЛ НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ VS НАЛОГ НА ВЫВЕДЕННЫЙ КАПИТАЛ: ДВА БЮДЖЕТА, ДВЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ



Ожидается, что 19 сентября текущего года на заседании парламента состоится рассмотрение наиболее ожидаемого законопроекта текущего года – замена налога на прибыль налогом на выведенный капитал (далее – НнВК).



Как будет проходить рассмотрение?

Минфин подготовил два проекта государственного бюджета на 2019 год: один вариант с учетом замены одного налога другим, второй без учета.



Кто «за», кто «против», кто «воздержался»?



Грядущие выборы «подогревают» ситуацию, вынуждая стороны высказать свое мнение в пользу замены НнВК или против. Так, Блок Петра Порошенко, Самопоміч, Свобода и Оппозиционный блок в большинстве своем высказываются «за» замену НнВк. Радикальная партия и часть партии Свобода, а также ГФСУ «против». А равно как и представители МВФ. Позиция ни «за» ни «против» у партии Батьківщина, которая предлагает рассмотреть вопрос после выборов.



В связи с разносторонними позициями Минфина и ГФСУ, в процессе работы возникает множество разногласий. Позиция «не в одной лодке» негативно отражается на разработке бюджета, при этом в редакции бюджета, основанной на НнВК, фискалы и вовсе не участвуют. Так образом показателям не хватает точности, что дополнительно усложняет ситуацию.



Два бюджета 2019 (официально Минфин должен подать проект бюджета до 15 сентября текущего года).



• Ставка НнВК будет составлять 15%, а базой налогообложения выступает не вся прибыль компании, а та часть, которую собственники бизнеса получают как физические лица: дивиденды, другие платежи.

Если будет одобрен первый вариант, подразумевающий принятие НнВК, бюджетное рассмотрение, согласно процедуре, должно состоятся еще раз.

• Бизнес отдает «в пользу государства» 18% от прибыли.



Компенсаторы: откуда возьмут деньги?



Рабочая группа по рассмотрению вопроса о введении НнВК держит в тайне подробности обоих сценариев, однако, что касается недопоступлений в бюджет, то в первом случае сумма составит порядка 45 млрд грн, во втором – 38 млрд грн.



При этом (первый сценарий) ожидается, что около 10 млрд грн вернется в бюджет в качестве дополнительных «трудовых доходов»: НДФЛ, ЕСВ и НДС. Эксперты отмечают, что Украина частично готова к данной ситуации после того, как в 2016 году ставки ЕСВ были снижены с 34,7% до 22%, а значит «механизм» отчасти понятен.



Кто против введения НнВК?

• Табачники – полагают, что после внедрения нового налога «подскачут» акцизные сборы;

• Ряд представителей бизнеса – считают возможным увеличение давления по линии других налогов;

• Представители МВФ – на данный момент не видят четких путей компенсации 45 млрд грн недопоступлений в бюджет.

Учебный центр налоговых консультантов напоминает о старте нового курса «Налоговый консалтинг», программа которого включает все «новинки» налоговой и фискальной сфер.



Обучайтесь, познавайте, не переплачивайте!



