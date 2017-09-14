|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 18 вер, 2025 19:49
Shaman написав:
варіантів інших немає - або НАТО, або США, або ще якась конфігурація.
Шаман натякає на ОДКБ
flyman
Додано: Чет 18 вер, 2025 19:51
flyman написав:
ми ж пам"ятаєм вічне: "важливість кібербезпеки дещо перебільшена"
Просто забыли одну простую истину: самый надёжный носитель информации - бумага.
Сибарит
- Форумчанин року
Додано: Чет 18 вер, 2025 19:54
Сибарит написав: flyman написав:
ми ж пам"ятаєм вічне: "важливість кібербезпеки дещо перебільшена"
Просто забыли одну простую истину: самый надёжный носитель информации - бумага.
Туалетна. Яка «все стерпить».
Hotab
Додано: Чет 18 вер, 2025 21:56
Це пздц, як мій допис труть - а нетойвосного хузвуя висери В УПОР НЕ БАЧАТЬ!!!!!!!! >>>
Hotab написав: Сибарит написав: flyman написав:
ми ж пам"ятаєм вічне: "важливість кібербезпеки дещо перебільшена"
Просто забыли одну простую истину: самый надёжный носитель информации - бумага.
Туалетна. Яка «все стерпить».
Успіх
Додано: Чет 18 вер, 2025 21:57
pesikot написав: Shaman написав: Letusrock написав:
тобто хоч визнаєте що притулятись до НАТО було помилкою? Король голий, і плюс боїться наших обіймів як смерті
помилка в тому, що не притулилися вчасно. такі, як ви, розповідали про "адиннарот".
Вже жартують - це не Україну потрібно приймати в НАТО, а НАТО потрібно приймати в Україну )
до речі так, українська армія одна з найбільш боєздатних на поточний момент. й хто буде головним супротивником?
Shaman
Додано: Чет 18 вер, 2025 22:07
Успіх написав:
Це пздц, як мій допис труть -
Не плач. Ти завжди можеш образитись і піти
Hotab
Додано: Чет 18 вер, 2025 22:08
Hotab Де захист від військового пілота, вигодованого і натренованого за податки пересічних?
Можна повернути гроші пересічним за неякісно надану ОПЛАЧЕНУ послугу?
А то як так виходить - комбайнери і трактористи пів життя оплачували утримання і тренування пожежника, а як сталась пожежа - так пожежник відмовляється гасити пожежу?
Каже, нехай самі гасять! А я на дивані подро... полежу.
Як так?©
Як так, що професійно навчений пожежник відмовляється гасити пожежу, а посилає у вогонь зовсім непрофесійних у пожежній справі трактористів/комбайнерів?
Нетойвосний, поверни пересічним гроші!!!
Або йди ЯКІСНО надавай послугу - захист пересічним!
Успіх
Додано: Чет 18 вер, 2025 22:20
Істерикою задоволений
поверни пересічним гроші!!!
По айпі вичіслять, щоб віддати? 😂😂
Hotab
Додано: Чет 18 вер, 2025 22:26
Hotab написав:
Отак ти рехочеш, що наїпав народ за їх податки?
Тфю на тебе, позорище нетойвосне!🤮
Успіх
Додано: Чет 18 вер, 2025 22:28
Ааааа, нема що в оправдання сказати, отож!
Успіх
