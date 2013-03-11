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Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 16 жов, 2020 11:04
VASH написав: vadymbanker написав:
VASH написав:vadymbanker
УГБ
Раніше завжди до 11.00 гроші були на рахунку, але все буває уперше...
У меня только после 17:00 заходили купоны. Всё впорядке, я позвонил двум брокерам, работа в штатном режиме.
Не пишите такие ужасы больше)) Пугает!
Очень странно, что вам в банке такое сказали, что Минфин не выполняет свои обязательства.
Что мне писать буду решать я. Если сочтет необходимым, модератор отреагирует. В банке сказали несколько иначе, типа к нам вопросов нет - все мин.фин.
Вам что сложно подтвердить, что вам всё выплатили, после того как вы написали такое.
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 12:27
joik написав:
Маю намір валютне депо конвертувати в гривню й купити через банківського брокера ОВГЗ, сума 150 000 грн,
як на мене для валютних бумаг капіталу замало..
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Додано: Сер 21 жов, 2020 21:50
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Додано: Сер 21 жов, 2020 23:54
"An improved business climate"... (на стр 20) интересно в каком месте улучшилось то
"Protecting minority investors(+27 p. vs the previous report)" (стр 21)
чувствую себя таким защищенным... поотжимали через обратный выкуп бумаги кому не лень и опа - +27 пунктов к защите миноритариев...
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Додано: Чет 22 жов, 2020 15:34
Финансовая группа ICU запустила платформу ICU Trade, которая позволяет инвесторам покупать и продавать облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) онлайн с мгновенными гарантированными расчетами.
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joik
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Додано: Чет 22 жов, 2020 20:14
joik написав:
Финансовая группа ICU запустила платформу ICU Trade, которая позволяет инвесторам покупать и продавать облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) онлайн с мгновенными гарантированными расчетами.
Что-то я очкую...
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Ratatui
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 09:32
Ratatui написав: joik написав:
Финансовая группа ICU запустила платформу ICU Trade, которая позволяет инвесторам покупать и продавать облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) онлайн с мгновенными гарантированными расчетами.
Что-то я очкую...
это да, есть такое)
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UX-2019
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 11:04
UX-2019 написав: Ratatui написав: joik написав:
Финансовая группа ICU запустила платформу ICU Trade, которая позволяет инвесторам покупать и продавать облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) онлайн с мгновенными гарантированными расчетами.
Что-то я очкую...
это да, есть такое)
А які ризики? Платформа додатковий заробіток компанії, електронний підпис, оновлення, типу банківського додатку, за все буде платити користувач, тим більше коли ОВДП довгострокові то заглядати туди кожен день не потрібно. Універ щось таке теж планує ВОТАН називається....
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joik
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