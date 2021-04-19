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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 19 бер, 2024 07:53
ihorsic написав: nekefer написав:
принес валюту, подписал бумажки, в приложении появились облигации, через 2 недели забрал в отделении бумажные документы на облигации
досрочно продать не пробовал, сможет и можно но хз
проблемы могут быть при получении кеша купюрами 1996 или 2003 года которые не проходят машинки других банков и обменок и даже терминалы Привата, шо с ними теперь делать хз
Укргаз це дно! Добре що у Вас так все легко получилось. В мене завтра третій візит. Сподіваюсь завтра і придбаємо ОВДП.
Що саме погано виходить? Я купував тричі, але в 20-21 році, все пройшло гладко.
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Додано: Вів 19 бер, 2024 08:49
ihorsic написав: nekefer написав:
принес валюту, подписал бумажки, в приложении появились облигации, через 2 недели забрал в отделении бумажные документы на облигации
досрочно продать не пробовал, сможет и можно но хз
проблемы могут быть при получении кеша купюрами 1996 или 2003 года которые не проходят машинки других банков и обменок и даже терминалы Привата, шо с ними теперь делать хз
Укргаз це дно! Добре що у Вас так все легко получилось. В мене завтра третій візит. Сподіваюсь завтра і придбаємо ОВДП. 😃😃😃
навіщо аж 3 (!?) візити для того, що робиться за 10 хв в Сенсі наприклад на телефоні?
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Додано: Вів 19 бер, 2024 10:05
greenozon написав:
навіщо аж 3 (!?) візити для того, що робиться за 10 хв в Сенсі наприклад на телефоні?
Державний банк, всі зайняті роботою, всі отримають премії, а потім докапіталізацію з держ.бюджету!
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Додано: Вів 19 бер, 2024 10:19
greenozon написав: ihorsic написав: nekefer написав:
принес валюту, подписал бумажки, в приложении появились облигации, через 2 недели забрал в отделении бумажные документы на облигации
досрочно продать не пробовал, сможет и можно но хз
проблемы могут быть при получении кеша купюрами 1996 или 2003 года которые не проходят машинки других банков и обменок и даже терминалы Привата, шо с ними теперь делать хз
Укргаз це дно! Добре що у Вас так все легко получилось. В мене завтра третій візит. Сподіваюсь завтра і придбаємо ОВДП.
навіщо аж 3 (!?) візити для того, що робиться за 10 хв в Сенсі наприклад на телефоні?
Валютні ще в кого можно купляти окрім сенсу? Бажано без комісії як в моно
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Додано: Вів 19 бер, 2024 11:53
greenozon написав: ihorsic написав: nekefer написав:
принес валюту, подписал бумажки, в приложении появились облигации, через 2 недели забрал в отделении бумажные документы на облигации
досрочно продать не пробовал, сможет и можно но хз
проблемы могут быть при получении кеша купюрами 1996 или 2003 года которые не проходят машинки других банков и обменок и даже терминалы Привата, шо с ними теперь делать хз
Укргаз це дно! Добре що у Вас так все легко получилось. В мене завтра третій візит. Сподіваюсь завтра і придбаємо ОВДП. 😃😃😃
навіщо аж 3 (!?) візити для того, що робиться за 10 хв в Сенсі наприклад на телефоні?
Тому що в Сенсі під лям.
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Додано: Вів 19 бер, 2024 11:56
[/quote]Валютні ще в кого можно купляти окрім сенсу? Бажано без комісії як в моно[/quote]
Ексим і Укргаз. В них навіть дешевше ніж в СЕНСІ але будьте готові три рази сходити. 😃😃😃
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