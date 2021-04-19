anmyronyuk1 написав:Для себе рахую пакет активів в ОВДП по поточній ціні прийому паперу ICU або Sense. Розумію, що на певних проміжках зміна вартості облігації не обовязково співпадає з заявленою SIM чи ще якою там доходністю. Але якщо сидіти в облігаці до погашення то, без варіантів, виходимо на заявлену агентом доходність. Ок.
За останні парадоксальні дні - зниження ставки, девал, сповільнення інфляції - брокери якось дуже швидко піднімають ціну обліг і зменьшують свою маржу
Наприклад ICU папір UA4000204150
на 06.03.2024 викупався по 985.56
на 26.03.2024 викупався по 1000.09
на 29.03.2024 викупався по 1000.54
Це від 25 до 27%% річних (дивлячись як рахувати). А заявлена доходність на сьогодні 17%.
Як так?
Ви купували з вищою дохідністю напевно, а зараз дохідність впала, тому і є різниця, якщо достроково продавати.