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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 13 сер, 2024 12:35
candidat написав:
а) почему так мало, если есть спрос?
така мала к-сть (та ще й не кругла) - скоріш за все це продали клієнти раніше і тепер брокер їх продає
зазвичай ті що в них є - появляються із кількості 10000 і на протязі дня "тають"
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greenozon
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Додано: Вів 13 сер, 2024 12:39
greenozon написав: candidat написав:
а) почему так мало, если есть спрос?
така мала к-сть (та ще й не кругла) - скоріш за все це продали клієнти раніше і тепер брокер їх продає
зазвичай ті що в них є - появляються із кількості 10000 і на протязі дня "тають"
Так, может, на 11:00 была круглая. Я только в 11:09 посмотрел. Могли за 9 минут часть продать. А может, и нет. Не знаю. Но что мало, то мало. Не могли же за 9 минут раскупить несколько тысяч штук.
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candidat
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Додано: Вів 13 сер, 2024 12:52
ICU дилер, вони що купили те й продають клієнтам пачками, плюс на своїй платформі окремо ще викупають те що їх клієнти купили у них раніше.
Видно облігація яка вас цікавить - їх не зацікавила, йдіть до іншого брокера/дилера і там купіть.
Або в майбутньомум беріть участь на первинних аукціонах, там найкраща дохідність без посередників, як на вторинному ринку.
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adj
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Додано: Вів 13 сер, 2024 13:42
adj написав:
ICU дилер, вони що купили те й продають клієнтам пачками, плюс на своїй платформі окремо ще викупають те що їх клієнти купили у них раніше.
Видно облігація яка вас цікавить - їх не зацікавила, йдіть до іншого брокера/дилера і там купіть.
Або в майбутньомум беріть участь на первинних аукціонах, там найкраща дохідність без посередників, як на вторинному ринку.
Посмотрел условия участия в аукционе. Комиссий воз и маленькая тележка: за участие в аукционе 1000-2000 грн (в зависимости от брокера), открытие счета в ЦБ 250-1000 грн, хранение 50-100 грн/мес. Набегает столько, что надо купить этих облигаций на сумму под миллион, если не больше, чтоб перекрыть эти комиссии.
Но тут вступает во всей своей красе банковская система, которая считает, что у нее только деньги легальные, а мы все - отмыватели денег. Хотя всё наоборот. Так вот, принесешь этот миллион в банк и всё, жизнь уже не будет такой, как прежде: заставят справки за десять лет собирать, вымотают все нервы, а в результате ещё и могут заявить, что их справки не устраивают и заблокировать счета.
А депозиты ж у них не считаются, с какого-то перепугу. Это, получается, заодно ещё и обвинение всех других банков, что они тоже отмывают деньги, ведь то, что деньги лежали на депозите в другом банке, этому банку не указ, легальными он их не считает. А т.к. деньги могут быть либо легальными, либо нелегальными, третьего не дано, значит, банки считают, что другие банки держат на депозитах наши нелегальные средства.
Вот и неси крупную сумму под аукцион. А если разделить на 2-3 человека, то двойной-тройной пакет комиссий сожрёт всю выгоду.
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candidat
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Додано: Вів 13 сер, 2024 16:22
candidat тоді задумайтесь чи треба вам взагалі цінні папери. Може простіше купити долар і не паритись.
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adj
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Додано: Вів 13 сер, 2024 17:11
candidat написав: adj написав:
ICU дилер, вони що купили те й продають клієнтам пачками, плюс на своїй платформі окремо ще викупають те що їх клієнти купили у них раніше.
Видно облігація яка вас цікавить - їх не зацікавила, йдіть до іншого брокера/дилера і там купіть.
Або в майбутньомум беріть участь на первинних аукціонах, там найкраща дохідність без посередників, як на вторинному ринку.
Посмотрел условия участия в аукционе. Комиссий воз и маленькая тележка: за участие в аукционе 1000-2000 грн (в зависимости от брокера), открытие счета в ЦБ 250-1000 грн, хранение 50-100 грн/мес. Набегает столько, что надо купить этих облигаций на сумму под миллион, если не больше, чтоб перекрыть эти комиссии.
Но тут вступает во всей своей красе банковская система, которая считает, что у нее только деньги легальные, а мы все - отмыватели денег. Хотя всё наоборот. Так вот, принесешь этот миллион в банк и всё, жизнь уже не будет такой, как прежде: заставят справки за десять лет собирать, вымотают все нервы, а в результате ещё и могут заявить, что их справки не устраивают и заблокировать счета.
А депозиты ж у них не считаются, с какого-то перепугу. Это, получается, заодно ещё и обвинение всех других банков, что они тоже отмывают деньги, ведь то, что деньги лежали на депозите в другом банке, этому банку не указ, легальными он их не считает. А т.к. деньги могут быть либо легальными, либо нелегальными, третьего не дано, значит, банки считают, что другие банки держат на депозитах наши нелегальные средства.
Вот и неси крупную сумму под аукцион. А если разделить на 2-3 человека, то двойной-тройной пакет комиссий сожрёт всю выгоду.
Повністю підтримую вашу думку і стурбованість - лише не більше 1.5 млн на 5 партнерів з Дії можна купити військових облігацій та Універ до 400 тис грн тіж самі військові без додаткових комісій витрат і інше.
Приблизно раз на 6 місяців буде приблизно біля 3 к уо у вигляді купонних виплат.
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sens
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Додано: Вів 13 сер, 2024 17:44
sens а девальвація гривні і знецінення основної суми яка проінвестована не турбує?
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adj
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