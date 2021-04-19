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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 808809810811
Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 17:21

Ой+ В ПБ з погашенням цьогоріч лише 18.6. Без вибору...
Це Ви ще не стикалися з тим, коли ПБ просто не виконує заявку без пояснень і навіть повідомлень, а від заявки не залишається і сліду.
В Дії можна без кліпання і посмішок легко рухати головою при гарному освітленні і швидше спрацьовує
Visky
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 18:32

Re: Ринок ОВДП

  Visky написав:В ПБ з погашенням цьогоріч лише 18.6. Без вибору...

Бачу і UA4000231187 04.06.25. Але мені 18.06 нормально підходить, оскільки тарюсь через крок згрубша на 4 міс вперед. Відповідно вже судака наловив наперед, наступний захід початок квітня, тоді випаде потреба в травні і т.д. А ближче до погашення облігацій меншає. І так поєднуючи п24 та дію наразі бачу можливості рухатись до середини жовтня з невеликими простоями не для своїх.
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 19:58

RADAcard + ДІЯ
Працює?
Які проблеми можуть бути?
Дякую всім.
justauser
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 20:08

Ой+ Ось в цьому і ще один під... ПБ, і Ви поки повелися.
Нема паперів на 04.06.25, лише вивіска. Якось і я попався на цю вудку: завів гроші, а купити не зміг, довелося вимушено брати інші
Visky
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Повідомлення Додано: Пон 24 бер, 2025 16:24

Re: Ринок ОВДП

Ексим виріш позбавитись від мілких ОВДПшників вводячи комісію за погашення та користуванням поточними рахунками...
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 бер, 2025 18:30

  ihorsic написав:Ексим виріш позбавитись від мілких ОВДПшників вводячи комісію за погашення та користуванням поточними рахунками...
Яка комісія?
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 бер, 2025 19:08

Где/когда здесь возникает финмон?

Ситуация: в Сенсе уже куплено за свои овдп на 200К.
Если еще докупить в Сенсе через ДИЮ такие же бумаги с карточки/карточек другого(их) банка(ов) на 200К+, то получится, что в Сенсе будут храниться бумаги одного выпуска на 400К+. Погашение: 200К на карту Сенса. Остальное - на карты эПидтримка соответствующих банков.

У Сенса возникнут при этом вопросы в плане финмона?
Спасибо всем.
justauser
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 бер, 2025 19:47

Re: Ринок ОВДП

justauser написав:Ситуация: в Сенсе уже куплено за свои овдп на 200К.
Если еще докупить в Сенсе через ДИЮ такие же бумаги с карточки/карточек другого(их) банка(ов) на 200К+, то получится, что в Сенсе будут храниться бумаги одного выпуска на 400К+. Погашение: 200К на карту Сенса. Остальное - на карты эПидтримка соответствующих банков.

У Сенса возникнут при этом вопросы в плане финмона?
Спасибо всем.
А в гілці Сенсбанка не питали ? В мене зараз в них овдп більше 400т грн , поки нічого все нормально
lamal
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Повідомлення Додано: Пон 24 бер, 2025 19:59

Re: Ринок ОВДП

  justauser написав:У Сенса возникнут при этом вопросы в плане финмона?
Спасибо всем.

99%, що не виникнуть. От якщо при черговому погашенні 400 тис. зайде на картку Сенса - тоді точно виникнуть.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 01:07

  asti написав:
  ihorsic написав:Ексим виріш позбавитись від мілких ОВДПшників вводячи комісію за погашення та користуванням поточними рахунками...
Яка комісія?

150 в місяць за рахунок і 500 за погашення ОВДП.
ihorsic
 
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  #<1 ... 808809810811
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