Хочу вам порекомендувати
Буду дуже вдячним за зворотній зв'язок!
Додано: П'ят 11 лип, 2025 13:38
Калькулятор прибутковості ОВДП
Усім привіт!
Додано: Сер 23 лип, 2025 15:23
Re: Калькулятор прибутковості ОВДП
Дякую за вашу працю!
перше інтуїтивне прохання - чи можна зробити список усіх поточних доступних ОВДП в випадайці?
і щоб після вибору сторінка авто-заповнювала поля
- дата найближчого купону (Дата наступної виплати)
- сума купону
- дата погашення
це сильно спростить використання і доступність калькулятора ОВДП!
Додано: П'ят 17 жов, 2025 16:10
Re: Калькулятор прибутковості ОВДП
Наверное, полезный калькулятор. Считает только не понятно что. YTM доходность знаю. SIM доходность (ROI разделённое на количество лет) знаю. "аналог YTM, без реінвестування" не знаю и даже не представляю что это за такая рыба, но на суше и без плавников. Точно не SIM, раз пришлось так специально называть. Прибыль в виде сложного годового процента, как в YTM?
Додано: Нед 11 січ, 2026 15:05
Re: Калькулятор прибутковості ОВДП
