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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 883884885886
Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 01:20

Navegantes Зацікавило щодо дохідності UA4000235378 (Генічеськ). Перерахував за цінами понеділка (1057.74/1048.35) - виходить 15.13665%YTM
VASH
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 05:26

  VASH написав:Navegantes Зацікавило щодо дохідності UA4000235378 (Генічеськ). Перерахував за цінами понеділка (1057.74/1048.35) - виходить 15.13665%YTM


На форумі вже було безліч дискусій щодо розрахунків прибутків, дохідності тощо. Я кажу, що зараз є «Генічеськ» з 16.75% , кожен далі вже рахує як бажає
Navegantes
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 09:37

Re: Ринок ОВДП

  Navegantes написав:потім періодично спостерігаєш куди йде курс


у 2016-2020 продавав значну суму в валюті і на місячні депозити під 10%(11%), потім по кожний день слідкуєш за курсом (щоб заробити 1,5к або 2к дол, в еквіваленті), по нервам воно того не варте))), а сьогодні окрім девальвації додаються інші чинники (серед ночі тра-та-та за вікнами)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 09:42

  Navegantes написав:
  VASH написав:Navegantes Зацікавило щодо дохідності UA4000235378 (Генічеськ). Перерахував за цінами понеділка (1057.74/1048.35) - виходить 15.13665%YTM


На форумі вже було безліч дискусій щодо розрахунків прибутків, дохідності тощо. Я кажу, що зараз є «Генічеськ» з 16.75% , кожен далі вже рахує як бажає


ви враховуєте втрату 5.77% при купівлі?
₴1057.74 у Sense

net profit після повернення тіла (враховуючи інфляцію грн до дол) не більше 10% річних(в кращому випадку)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 09:44

Re: Ринок ОВДП

В чому переваги купівлі ОВДП через Дію, якщо можна купувати у банків напряму?

Можна ж купувати з портфеля банків, наприклад, через веб версію Приват-24 без комісій чи через Моно, щонайменше. Не знаю чи реалізована купівля сайт/застосунок у інших балів. Хто в курсі?
Всюдиносапхайчик
 
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