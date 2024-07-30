RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 890891892893
Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 12:42

  prodigy написав:Мінфін не поспішає викладати календар аукціонів на ІІІ квартал 2025


В 2023 виклали у вересні, в 2024 - у липні. Побачимо як в цьому році буде
Navegantes
 
Повідомлень: 267
З нами з: 22.02.23
Подякував: 8 раз.
Подякували: 66 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 17:04

  1finanсier написав:Панове форумчани(у кого був досвід) не підкажете у такому питанні: наприклад я купив в Дії за допомогою Сенса 10 овдп на єПідтримку Сенса і потім також купив 10 тих самих овдп на є Підтримку Привату. Зараз хочу достроково продати 15 овдп. І тоді в мене залишаться 5 ОВДП з виплатою на яку єПідтримку? Чи буде рандом - може частина тих а частина тих залишитися?

Я так зрозумів, що всі ці ОВДП відображаються в додатку Сенс.
Якщо так, то все буде проходити наступним чином - при продажі в додатку Сенс Вам за одну операцію продажу не дасть продати більше 10од. (перший пакет купівлі), друга операція буде проходити з другої купівлі в Дії за часом.
Так що рандому не буде, в залишку залишаться тільки з другого "пакету" купівлі, 5од. з виплатою на Приват.
ГеннадийUA
Аватар користувача
 
Повідомлень: 278
З нами з: 01.04.14
Подякував: 13 раз.
Подякували: 86 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 17:14

  ГеннадийUA написав:
  1finanсier написав:Панове форумчани(у кого був досвід) не підкажете у такому питанні: наприклад я купив в Дії за допомогою Сенса 10 овдп на єПідтримку Сенса і потім також купив 10 тих самих овдп на є Підтримку Привату. Зараз хочу достроково продати 15 овдп. І тоді в мене залишаться 5 ОВДП з виплатою на яку єПідтримку? Чи буде рандом - може частина тих а частина тих залишитися?

Я так зрозумів, що всі ці ОВДП відображаються в додатку Сенс.
Якщо так, то все буде проходити наступним чином - при продажі в додатку Сенс Вам за одну операцію продажу не дасть продати більше 10од. (перший пакет купівлі), друга операція буде проходити з другої купівлі в Дії за часом.
Так що рандому не буде, в залишку залишаться тільки з другого "пакету" купівлі, 5од. з виплатою на Приват.

Дякую за відповідь
1finanсier
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1052
З нами з: 02.09.19
Подякував: 366 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 18:45

  ГеннадийUA написав:
  1finanсier написав:Панове форумчани(у кого був досвід) не підкажете у такому питанні: наприклад я купив в Дії за допомогою Сенса 10 овдп на єПідтримку Сенса і потім також купив 10 тих самих овдп на є Підтримку Привату. Зараз хочу достроково продати 15 овдп. І тоді в мене залишаться 5 ОВДП з виплатою на яку єПідтримку? Чи буде рандом - може частина тих а частина тих залишитися?

Я так зрозумів, що всі ці ОВДП відображаються в додатку Сенс.
Якщо так, то все буде проходити наступним чином - при продажі в додатку Сенс Вам за одну операцію продажу не дасть продати більше 10од. (перший пакет купівлі), друга операція буде проходити з другої купівлі в Дії за часом.
Так що рандому не буде, в залишку залишаться тільки з другого "пакету" купівлі, 5од. з виплатою на Приват.


А чому не дасть продати?
З власного прикладу, 14/05 придбав 56 шт, 04/06 ще 87 шт, а 16/06 продав однією угодою 77 шт (56 з першого пакету + 21 з другого), а залишок 66 шт погасився на вказану єПідтримку.
Сенс не дасть продати одним пакетом, якщо частина була придбана через Дію, а частина безпосередньо у додатку Сенса. Наприклад, ви купили 50 шт через Дію, потім ще 50 шт в додатку Сенса. Коли захочете продати 75 шт, Сенс напише "Ваші облігації обліковуються у різних портфелях - Сенс та Дія" та запропонує продати двома угодами (50 + 25)
Navegantes
 
Повідомлень: 267
З нами з: 22.02.23
Подякував: 8 раз.
Подякували: 66 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Сер 25 чер, 2025 12:46

Re: Ринок ОВДП

Цікавить достроковий продаж паперів через ІКУ. На гарячій лінії ІКУ стверджують, що гроші зразу з’явяться на особистому рахунку, але ж там вивід здійснюється «руцями» - то на який реальний термін зарахування слід розраховувати за умови, що запит поданий зранку?
VASH
 
Повідомлень: 707
З нами з: 26.10.09
Подякував: 139 раз.
Подякували: 163 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 25 чер, 2025 12:58

  VASH написав:Цікавить достроковий продаж паперів через ІКУ. На гарячій лінії ІКУ стверджують, що гроші зразу з’явяться на особистому рахунку, але ж там вивід здійснюється «руцями» - то на який реальний термін зарахування слід розраховувати за умови, що запит поданий зранку?
Сесія відкриється десь з 10:30..11:00.
Подаєте запит на продаж, через 5..10хв з'являться гроші на балансі ІКУ, подаєте запит на вивід на зарегіний рах (вже повинен бути зареганий через онбордінг) і десь з 16:30 до 20:00 чекайте на тому рах.
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6489
З нами з: 05.05.21
Подякував: 495 раз.
Подякували: 1282 раз.
 
Профіль
 
3
1
1
10
Повідомлення Додано: Сер 25 чер, 2025 13:38

Amethyst Дякую, все ж таки із зарахуванням при достроковому продажі в банках (Приват, Сенс) простіше та надійніше...
VASH
 
Повідомлень: 707
З нами з: 26.10.09
Подякував: 139 раз.
Подякували: 163 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 25 чер, 2025 14:17

Близько 15-ї в Дії має з'явитися Джанкой. Продавець невідомий.
Може кому цікаво.
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3583
З нами з: 31.03.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 308 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 890891892893
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: novichok і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютні ОВДП
dan74 » Пон 28 кві, 2025 23:38
0 1175
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 кві, 2025 23:38
dan74
Продаж ОВДП
кеннек » Нед 13 жов, 2024 13:40
3 4717
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 жов, 2024 19:19
prodigy
Овдп купівля в застосунку
sens » Вів 30 лип, 2024 10:44
1 3966
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 сер, 2024 11:08
sens

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (4901)
25.06.2025 14:19
Ринок ОВДП (8928)
25.06.2025 14:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.