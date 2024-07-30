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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 892893894895
Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 17:06

  klug написав:Підкажіть, що там за шум з Сенсом? Я не клієнт і чув лише відлуння. Вони раптом згадали, що підписали меморандум? Виплат за ОВДП, куплених через Дію це теж стосується? Як купити більше 100к, то вони не будуть виплачувати поки не покажеш відповідний місячний дохід чи як це у них зараз працює? Де буйки? Чи шум взагалі про щось інше?

Шум всякий разный был. Как обычно, много гнали почём зря. Не вижу смысла все фантазии пересказывать. Был и ввод Меморандума в действие (где-то месяца два-три назад). А 10го июня Сенс по Меморандуму ещё раз сильно переобулся, что породило ещё одну волну всяких недопониманий. Но именно по ОВГЗ в Сенсе последние месяцы никаких изменений не было: всё покупается и выплачивается. Разумеется, с финмоном после выплаты, но это не ново.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 17:15

Re: Ринок ОВДП

ИМХО державні банки змусять поміняти ОВДП з погашенням в 2025 на нові з погашенням через багато років.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 17:40

  asti написав:Підкажіть, Агріколь ЗА СВОЇ у Дії бере комісію??

в лайфорс пакеті точно немає
gonzo
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 18:00

Глобус здувся

https://globusbank.com.ua/ua/do-uvahy-kliientiv-18.html
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 18:05

  VASH написав:"Уряд у вівторок затвердив проєкт змін до державного бюджету України на 2025 рік, який передбачає збільшення видатків на 448,8 млрд грн, з яких 250 млрд грн планується забезпечити за рахунок збільшення чистих запозичень на внутрішньому ринку.

Законопроєкт передбачає збільшення видатків для органів сектору безпеки і оборони на 412,4 млрд грн, у тому числі Міноборони – 310,8 млрд грн, МВС – 84,1 млрд грн.

Планується збільшити обсяг розміщення облігацій внутрішньої державної позики на 184,9 млрд грн – до 764,1 млрд грн й одночасно скоротити обсяги виплат за ними на 65,1 млрд грн – до 496,9 млрд грн."

Цікаво, що мається на увазі у цих двох, як на мене, взаємовиключних вимогах (якщо не маються на увазі аукціони з обміну облігацій внутрішньої державної позики). Цікаво, як це вплине на дохідность паперів, а також чи призведе до певного пом’якшення меморандумних забаганок банків?


А оголошення про розміщення на наступному аукціоні досі не оприлюднено, хоча зазвичай це відбувається у четвер після обіду, можливо, це пов'язано з тим, що це вже наступний квартал і разом з цим треба публікувати і квартальний план, а тут ще й параметри запозичень змінилися...
Всюдиносапхайчик
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 18:40

Re: Ринок ОВДП

  Всюдиносапхайчик написав:можливо, це пов'язано з тим, що це вже наступний квартал і разом з цим треба публікувати і квартальний план, а тут ще й параметри запозичень змінилися...


план на 3-й квартал Мінфін може і у вересні опублікувати)
Navegantes
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 19:02

Re: Ринок ОВДП

Таскомбанк бере тепер щомісячно 150грн за користування кредитними коштами в грейс-періоді, (якщо кредит більше 50грн і якщо навіть погасив кредит в перші дні поточного місяця)
lavua67
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  #<1 ... 892893894895
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