Повідомлення Додано: П'ят 11 лип, 2025 14:38

Калькулятор прибутковості ОВДП

Усім привіт!

Хочу вам порекомендувати Калькулятор з розрахунку прибутковості ОВДП, який я особисто розробив.

Буду дуже вдячним за зворотній зв'язок!
Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 16:23

Re: Калькулятор прибутковості ОВДП

  yevhen_cfo написав:Буду дуже вдячним за зворотній зв'язок!


Дякую за вашу працю!

перше інтуїтивне прохання - чи можна зробити список усіх поточних доступних ОВДП в випадайці?
і щоб після вибору сторінка авто-заповнювала поля

- дата найближчого купону (Дата наступної виплати)
- сума купону
- дата погашення

це сильно спростить використання і доступність калькулятора ОВДП!
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 17:10

Re: Калькулятор прибутковості ОВДП

Наверное, полезный калькулятор. Считает только не понятно что. YTM доходность знаю. SIM доходность (ROI разделённое на количество лет) знаю. "аналог YTM, без реінвестування" не знаю и даже не представляю что это за такая рыба, но на суше и без плавников. Точно не SIM, раз пришлось так специально называть. Прибыль в виде сложного годового процента, как в YTM?
