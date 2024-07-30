prodigy написав:вчора порівняв дохідність овдп з депозитами
865-16,35% купівля 1047
питання 16,35% за бумагу (15 міс), чи річні? якщо за бумагу, то нетто маю 16,35-4,7=11,65
а дипозит у аккорді 17,17%, після податків 13,22% (за 12міс), не за 15міс
UA4000235865 ідуть сьогодні по 1049,02 грн (16,8%). Купуєте 100 шт, 17/09/25, 18/03/26 - отримуєте купон по 8 175 грн. Продаєте 02/7/2026 (щоб порівняти з річним депозитом) по орієнтовно 1046,87 грн (16%). Дохід складе: 104 687 + 8175*2 - 104 902 = 16 135 грн Вказаний вами депозит стільки не дасть. По-перше, 17.17% це на 3 міс, на рік пропонують 16.25 %; по-друге, навіть якщо б ця ставка була на рік, то ви отримали б 13 869 грн
Скажіть будь ласка, хтось стикався з виплатами на Є-підримку Ощаду - хочу випустити миттєву картку замість існуючої електронної - при цьому номер картки буде інший, але рахунок той самий - мені нормально зарахуються кошти при погашенні чи як?!
prodigy написав:питання 16,35% за бумагу (15 міс), чи річні? якщо за бумагу, то нетто маю 16,35-4,7=11,65
Проценты доходности, которые указываются к ОВГЗ, всегда в расчёте на год. Они ж для того, чтобы бумаги обычно разного срока между собой сравнивать, поэтому приводятся к одному сроку. А вот между бумагами и депозитами сравнивать эту цифирь нужно осторожно: у депо обычно доходность иначе считают и, как правило, депо с такими же 16.35% будет несколько выгоднее. С 12.62%, конечно, нет.
prodigy написав:питання 16,35% за бумагу (15 міс), чи річні? якщо за бумагу, то нетто маю 16,35-4,7=11,65
Проценты доходности, которые указываются к ОВГЗ, всегда в расчёте на год. Они ж для того, чтобы бумаги обычно разного срока между собой сравнивать, поэтому приводятся к одному сроку. А вот между бумагами и депозитами сравнивать эту цифирь нужно осторожно: у депо обычно доходность иначе считают и, как правило, депо с такими же 16.35% будет несколько выгоднее. С 12.62%, конечно, нет.
як депо з якого знімають 18+5% відсотків податків може бути вигідніше?
asti написав:Скажіть будь ласка, хтось стикався з виплатами на Є-підримку Ощаду - хочу випустити миттєву картку замість існуючої електронної - при цьому номер картки буде інший, але рахунок той самий - мені нормально зарахуються кошти при погашенні чи як?!
Не сталкивался, но в паспорте бумаги указывается только IBAN и ДУ на него оплатит. Дальше на усмотрение банка, но не вижу, почему бы ему не зачислить, если такой счёт всё ещё существует.
gonzo написав:як депо з якого знімають 18+5% відсотків податків може бути вигідніше?
А что такого? Смотря какая доходность грязными. Вон, корпоративные бумаги тоже по 23% обкладываются, но они бывают повыгоднее ОВГЗ. Оно так и должно быть. Иначе зачем инвестировать в коммерцию, если можно это сделать под госгарантии и получить больше? Другой вопрос, что сейчас у нас инвестиция в банковский депо - это не сильно в коммерцию.
Кто-нибудь знает, почему сейчас не работает продажа ОВГЗ в Приват24? Подал вчера заявку, так до сих пор не обработана, хотя до сих пор самое позднее +/- в 11 утра было. Захожу в Приват24, а там вообще торговую сессию даже не открыли: "Купівля облігацій тимчасово недоступна, відновимо доступ найближчим часом".
asti написав:Скажіть будь ласка, хтось стикався з виплатами на Є-підримку Ощаду - хочу випустити миттєву картку замість існуючої електронної - при цьому номер картки буде інший, але рахунок той самий - мені нормально зарахуються кошти при погашенні чи як?!
Не сталкивался, но в паспорте бумаги указывается только IBAN и ДУ на него оплатит. Дальше на усмотрение банка, но не вижу, почему бы ему не зачислить, если такой счёт всё ещё существует.
Спасибо, мне тоже на горячке Кінто это подтвердили. Смущает то, что при покупке в ДИИ указывается именно карта для выплат, а не счёт))