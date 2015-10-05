І шо? Вони вам шось винні? Чому це вас збентежило?))
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Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: Нед 20 лип, 2025 21:03
Додано: Нед 20 лип, 2025 22:19
Re: Психологія та саморозвиток
Додано: Нед 20 лип, 2025 23:37
Додано: Пон 21 лип, 2025 03:02
Не обязательно на "заработки".
Но сегодня я о таком пока ни от кого не слышал.
Додано: Пон 21 лип, 2025 16:27
Нет никакой необходимости философствовать.
Вы фактически подтвердили, что случаи многодетных матерей это исключения, подтверждающие правило.
Так я и писал, что понятие "успех" тоже надо уточнять - оно у разных людей разное. В том числе и называл и ваш вариант (viewtopic.php?p=5873807#p5873807). Деньги не конечная цель, но, к сожалению, в обществе потребления даже в богатых странах очень часто есть необходимость работать и мужу, и жене (и хорошо работать!), чтобы обеспечить то, о чём вы пишете. И практика показывает, что это даже не очень зависит от богатства общества. С ростом богатства общества растут и требования /потребности. Причём, похоже, они растут быстрее, чем богатства общества.
Додано: Пон 21 лип, 2025 16:49
Я-бы сказал,если про США, до определенного момента надо работать.
Финансовая дисциплина и финансовая грамотность поможет сохранить и приуножить результаты труда.
Хотя ментальность общества мотивирует людей работать даже в этом у них нет необходимости.
Я знаю одного доктора, он в США приехал из Запорожья около 40 лет назад.
И имеет свой медицинский офис уже как минимум 20+ лет.
Он очень старенький. Выглядит на лет 80+.
Говорить, что у него есть финансовая необходимость работать? Нет, не думаю.
Уверен, что он давно обеспечил и своих детей и внуков.
Но работает, хотя и тяжело ему. Офис открыт только 3 дня в неделю.
Есть знакомая фармацевт, в последнее время ее постоянно увольняют или она сама уходит с работы. Очень переживает что к пенсии у нее не будет достаточно денег.
"Достаточно" в ее понимании - 4+ млн. Это при том, что ее муж намного лучше зарабатывает. Детей нет и не будет - это сознательный выбор. Ей сейчас 52 года.
Недавно купили за кэш (то есть без мортгиджа) большую 2 бедрум кондо (переделанная из 3 бдрм) практически на первой линии от океана. 900 куе.
Сейчас ездит на работу ОТ (машину не водит) 2 часа в одну сторону и 2 обратно.
Зачем? Не понимаю. Расходов у них особо нет. Передавать наследство тоже некому.
Какое "исключение, подтверждающее правило"?
Вы о чем?
Вы тут много писали, что большое количество детей есть причиной невозможности женщине реализовать себя в профессиональном поле.
Вы именно в этом контексте писали. И ставили в пример, что приведенные вам примеры - это когда сначала делали карьеру, а потом рожали кучу детей.
Я-же говорю о том, что в принципе в западном обществе не принято рожать сильно много детей. Один-два ребенка - это "подавляющее" количество семей с детьми.
А порой и без детей.
Причина не в невозможности самореализации, а в устоях общества и эгоцентричности. Люди не понимают для чего рожать чтобы создавать себе проблемы. Предпочитают жить ради себя.
Додано: Пон 21 лип, 2025 18:10
Re: Психологія та саморозвиток
Не знаю в яку тему писати. Хтось знає чому москалі люблять лізти всіх вчити?
Моя начальниця поїхала на Тенеріфе відпочивати, де в сусідньому номері зустріла "хорошу руську", яка постійно хотіла спілкуватись і виклала всю історію свого життя:
коли почалась активна фаза війни, то вона з чоловіком і 2 синами вирішила поїхати і вже 3.5 роки живуть в Португалії. І наче вона починала, що вона проти війни, але потім її постійно переключало і починала 2 теми:
1. В Португалії ніхто так і не вивчив російську мову і їй нема з ким спілкуватися. Навіть продавці магазинів, куди вона постійно ходить, не вивчили. А їй навіть на думку не спадає вчити португальську.
2. Україна завжди жила дуже бідно. І навіть коли вона в лохматі 2000 відпочивала в Закарпатті, то всі навколо були жебраки і без її грошей вмерли б з голоду. Україні просто треба було попросити грошей у москви, як Білорусь, і всі б жили як в шоколаді...
Ну і моя начальниця вже мало матом її не крила, а та все рівно щодня приставала із розмовами і спеціально за нею ходила то в дельфінарій то на екскурсію на вулкан...
Додано: Пон 21 лип, 2025 22:17
Дефицит общения в сочетании с отсутствием традиции уважать чужое пространство. И на это все накладывается еще и синдром Даннинга-Крюгера (в упрощенной формулировке).
Додано: Сер 23 лип, 2025 02:54
Варианты могут быть разные.
Человек может продолжать работать, чтобы держать себя в тонусе, чтобы иметь какое-то общение, чтобы чувствовать свою нужность, ...
Не берусь судить о данном конкретном случае, но. по-моему, это то, о чём я писал: "С ростом богатства общества растут и требования/потребности. Причём, похоже, они растут быстрее, чем богатства общества". И тут так же, как с успехом - у каждого свои понятия.
Вам кажется, что у них денег достаточно, и даже больше. А они считают иначе. Возможно, когда вам удастся заработать столько же, вы тоже будете считать, что этого маловато.
Какое "исключение, подтверждающее правило"?
Вы о чем?
Вы тут много писали, что большое количество детей есть причиной невозможности женщине реализовать себя в профессиональном поле.
Вы именно в этом контексте писали. И ставили в пример, что приведенные вам примеры - это когда сначала делали карьеру, а потом рожали кучу детей.
Я-же говорю о том, что в принципе в западном обществе не принято рожать сильно много детей. Один-два ребенка - это "подавляющее" количество семей с детьми.
А порой и без детей.
Причина не в невозможности самореализации, а в устоях общества и эгоцентричности. Люди не понимают для чего рожать чтобы создавать себе проблемы. Предпочитают жить ради себя.[/quote] "Устои общества" не с Луны свалились.
И в США, и в Европе, и у нас раньше господствовала модель многодетной семьи и женщина домохозяйка. Причём это было совсем недавно по историческим меркам. 2-3 поколения назад. Но общественная психология меняется относительно медленно. Посмотрите не такие уж старые голливудские фильмы. Идеал - хорошо зарабатывающий, "успешный" муж, ухоженная жена-домохозяйка и куча детей. Даже сравнительно недавняя "Один дома" - сколько их там? Уж не помню - штук 6?
Во время 2МВ женщины вынужденно вышли на работу. После войны вернулись в дом. И состоялся бэби-бум. Но вернулись в дом не все и не навсегда. После того, как попробовали работать и женщины, и работодатели поняли, что они могут работать и очень неплохо. И процесс пошёл. 2МВ для эмансипации женщин сделала значительно больше, чем многолетняя борьба суфражисток.
А раз уж начали работать, то пошли и мужские нормативы-стереотипы - карьера, заработок, самодостаточность. Для всего этого дети - помеха.
А дальше пошли изменения - "устои общества" и "эгоцентричность".
"в западном обществе не принято рожать сильно много детей. Один-два ребенка - это "подавляющее" количество семей с детьми" - так у нас то же самое. И в перспективе так будет во всём мире.
До "без детей" мы пока не дошли, хотя "порой" уже и это бывает. Но пока очень редко.
Додано: Сер 23 лип, 2025 04:01
Тут причин достаточно и не думаю, что синдром Даннинга-Крюгера играет существенную роль.
1. Если она не собирается пускать корни в Португалии и у неё, к примеру, удалённая работа (или муж хорошо зарабатывает, за что-то же она живёт), то можно понять, что она не учит португальский. Как и все мы, надеется, что это скоро закончится. В 2022 вряд ли кто рассчитывал, что война будет 3,5 года и непонятно, когда закончится.
2. Если она хорошо обеспеченная москвичка, то в "лохматі 2000", она вполне могла воспринимать обстановку в Украине как "всі навколо були жебраки". Помню, был в командировке в Москве в середине 0-ых. Я тогда уже неплохо зарабатывал. С утра поработали, закончить не успели, меня москвич пригласил на обед. Ну как пригласил - сказал: "сейчас перерыв, пойдём сходим пообедаем". Я там не знал ничего: "Ну, пошли". Привёл он меня в какой-то ресторан по соседству с работой. Поели. Не знаю, то ли он увидел мою реакцию на цены (хотя я старался не показывать, и, по-моему, успешно). В принципе, я мог бы расплатиться, но для меня это была бы заметная дыра в бюджете. Возможно, он просто проявил гостеприимство. Скорее всего. Потом разговаривал со знакомыми, они сказали, что это достаточно типичная картина. Бывает и больше. Короче, он расплатился за двоих, вполне спокойно.
3. Наверное, как написал Сибарит есть дефицит общения.
4. Если она против войны (а, наверное, так и есть, раз уехала из РФ сразу после начала), может, даже участвовала в протестах в 2012 против Путина на Болотной, она понимает, что в России изменить ничего было нельзя. Начинает искать/придумывать какие-то варианты, как можно было бы предотвратить/избежать войны. Вариант она, конечно, придумала бредовый (если это не "испорченный телефон"). Но у нас на параллельной ветке встречается не меньший бред.
5. Может быть, и стресс, затянувшийся из-за осознания своей беспомощности и невозможности изменить ситуацию. Но тут я анализировать не могу - не психолог. Девиации лучше объяснил бы Виталий
6. Ну и, наконец, возможно, чувство вины за то, что происходит в Украине. Поэтому и цеплялась к украинке.
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