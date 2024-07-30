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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 02 лип, 2025 23:55
Visky написав: asti написав: Visky написав:asti
Карта має рахунок, там не номер карти вказується, виплата ДУ відбувається саме на карт.рахунок, а не на № карти
Тобто можна не турбуватися і випускати миттєвий пластик без мороки, я правильно розумію?
Якщо рахунок буде той самий - взагалі не турбуватися. Якщо - інший, але він єдиний гривневий в банці - так само. До того ж зараховувати повинні на єПідтримку (цільова виплата), а вона одна може бути в банку, тож на неї банк і повинен зарахувати, навіть при іншому рахунку.
Ок, дякую, завтра відкрию))
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asti
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